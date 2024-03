Jos Verstappen se vuelve ‘hater’ de Christian Horner: ‘Es malo para Red Bull que se quede’

Este sábado, Max Verstappen y Checo Pérez volvieron a hacer el 1-2 durante la carrera del Gran Premio de Arabia Saudita, demostrando el liderazgo que tiene actualmente Red Bull en el campeonato de F1. Sin embargo, no es lo único en lo que han destacado gracias al reciente caso de Christian Horner.

Recordemos que Christian Horner fue acusado por comportamiento inapropiado hacia una de las empleadas de Red Bull, de la cual se desconoce la identidad.

Hace una semana, se le declaró inocente al director de la escudería, y días después se conoció la suspensión de la empleada que lo denunció, lo que no tiene contentos a algunos, como Jos Verstappen, quien aseguró recientemente que la permanencia de Horner supone una situación negativa dentro del equipo.

La empleada que señaló a Christian Horner de comportamiento inadecuado fue suspendida. (EFE)

Papá de Max Verstappen apoya a empleada suspendida de Red Bull

Mientras participaba en el Hannut Rally en Bélgica, el papá de Max Verstappen ofreció unas declaraciones a Daily Mail sobre la situación que actualmente se vive dentro de la escudería austriaca.

De entrada, dijo que respaldaba a la empleada que actualmente se encuentra suspendida de la empresa, sin embargo, son cosas que se decidieron internamente y que, indirectamente, le afectan a su hijo.

“Simpatizo con la empleada, con todo lo que ha tenido que pasar. Parece que en Red Bull saben qué están haciendo con ella, así que ya veremos. No estoy al día del todo con lo que le está ocurriendo, pero todas estas cosas están teniendo una influencia sobre Max”, aseguró.

Jos Verstappen pronosticó la destrucción de Red Bull, si Christian Horner se mantiene en su cargo tras la investigación por conducta indebida. (Foto: Especial / EFE | Shutterstock).

Jos Verstappen se lanza contra Christian Horner dentro de Red Bull

El papá del actual campeón del mundo considera que la situación en general ha afectado de forma negativa no solo a su hijo, sino a todo el equipo, que se encontraría dividido entre los que apoyan a Horner y los que no. Y Jos, claramente está en el bando de los que no.

Verstappen padre considera que la permanencia del director de Red Bull Racing en el equipo es lo que en realidad les está afectando, algo que él ya había dicho.

“Yo dije que era malo para el equipo que Christian Horner se quedara, porque esta situación no es buena para el equipo”, comentó, y para muestra, lo que pasó en una reciente conferencia de prensa.

“Lo único que escuchamos es sobre Horner y lo que pasó con su situación. En la conferencia de prensa que dio el otro día, todo se trataba de él y sus problemas, cuando deberíamos hablar de Max, el coche, su rendimiento y la carrera”, manifestó el piloto de rally.

Chalerm Yoovidhya representa el 51 por ciento de acciones de Red Bull y se ha dicho que es cercano a Horner. (Foto: Especial / Bloomberg / EFE).

‘Ya es demasiado tarde para Christian Horner’: Jos Verstappen

Jos Verstappen también se refirió al hecho de que el esposo de Geri Halliwell ha pedido que la polémica en su contra cese, así como el apoyo que recibió del tailandés Chalerm Yoovidhya, accionista mayoritario de Red Bull.

“Creo que está causando problemas si se queda (Horner). Ya es demasiado tarde para que Christian pida que le dejen en paz, pero tiene el apoyo del propietario tailandés y pienso que se quedará toda la temporada”, señaló.