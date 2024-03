Christian Horner ‘ganó’: Suspenden a empleada de Red Bull tras acusarlo de comportamiento inadecuado

La novela (a.k.a. ‘Juego de Toros’) que se ha armado alrededor del caso Christian Horner, director de Red Bull que fue denunciado por comportamiento inapropiado en contra de una empleada de la empresa a finales de enero, dio recientemente un giro inesperado: la suspensión de la demandante.

Si bien el pasado 28 de febrero, previo al inicio del Gran Premio de Baréin, declararon inocente a Christian Horner de los cargos que se le imputaban, durante las primeras horas de este jueves se supo que la mujer fue suspendida de sus actividades en Red Bull.

A diferencia de cuando se hizo pública la decisión de la investigación en contra del director de Red Bull, en esta ocasión la empresa con sede en Milton Keys no realizó ningún tipo de declaración, ni para bien, ni para mal.

“No podemos hacer comentarios, ya que se trata de un asunto interno”, declaró un portavoz de la empresa, que pidió no ser identificado por confidencialidad.

Desde que se dio a conocer dicha suspensión de la denunciante, cuya identidad ha sido protegida, ni Horner ni Red Bull han realizado más comentarios al respecto.

Christian Horner sigue en medio del escándalo por la investigación sobre comportamiento inapropiado, pese a que resultó a su favor. (Foto: EFE).

Christian Horner, libre de cargos tras acusación de comportamiento inapropiado

“La investigación independiente sobre las acusaciones formuladas contra el señor Horner está completa y Red Bull puede confirmar que la queja ha sido desestimada. La denunciante tiene derecho de apelación”, se lee en un comunicado emitido por la compañía de Red Bull en Austria el pasado 28 de febrero.

A lo largo de la investigación, no se dieron más detalles sobre el asunto en específico por el que fue señalado Horner (conducta inapropiada), ya que era información confidencial.

El caso se trató con mucho hermetismo alrededor de cuatro semanas, mismas en las que Horner se mantuvo al margen hasta la presentación del RB20, donde declaró ser inocente de lo que se le acusaba.

“Obviamente, niego totalmente cualquier acusación que se haya hecho contra mí. Por supuesto, trabajo en ese proceso que espero concluya en un futuro próximo”, dijo en conversación con Sky Sports en aquel entonces.

Christian Horner participó en la presentación del RB20 este 15 de febrero en Milton Keynes. (Motorsports Photographer / Shutterstock.com)

Polémica tras resolución: Filtran supuesta evidencia contra Horner

Desde que se dio a conocer la resolución del caso, han surgido diversas situaciones, como lo que ocurrió durante la sesión de prácticas previo al Gran Premio de Bahrein.

Comenzaron a hacer eco en redes sociales sobre un archivo que contenía la ‘evidencia’ contra Horner, mismo que fue enviado por correo electrónico a aproximadamente 200 personas en el paddock de F1, entre ellas Liberty Media, la F1, la FIA, los directores de los otros nueve equipos y múltiples medios de comunicación.

La autenticidad del archivo, que fue enviado desde una cuenta de correo genérica, no pudo ser verificada por ninguna fuente o agencia, como apuntó The Associated Press.

Los Verstappen, en contra de Christian Horner

Jos Verstappen, padre del coequipero de ‘Checo’ Pérez, no se guardó nada y en declaraciones para el Daily Mail tiró contra Horner: “El equipo corre peligro de desintegrarse. No puede seguir así. Explotará. Se hace la víctima, cuando es él quien causa los problemas”, señaló.

Jos Verstappen pronosticó la destrucción de Red Bull, si Christian Horner se mantiene en su cargo tras la investigación por conducta indebida. (Foto: Especial / EFE | Shutterstock).

La declaración empata con las imágenes que se filtraron de una discusión que habrían mantenido ambos previo a la carrera del sábado en Baréin, aunque no se ha confirmado que esto haya ocurrido.

No solo eso, también coinciden con las especulaciones sobre una supuesta salida de Max Verstappen, quien podría dejar la escudería del toro rojo para llegar a Mercedes, mismas que incrementaron después de que captaron a Jos Verstappen platicando con Toto Wolff, director del equipo de Lewis Hamilton y George Russell, en días pasados.