Max Verstappen responde si se irá de Red Bull: ‘Nunca sabes lo que te llega’

A una carrera de haber comenzado la Fórmula 1, los rumores se hicieron presentes en el paddock y ahora mencionan la posible salida de Max Verstappen de Red Bull, después de las polémicas que involucran a su director de equipo, Christian Horner con su padre.

El padre de Max, Jos Verstappen señaló de manera pública el disgusto que tenía con Christian Horner, después de estar involucrado en una investigación en su contra por presunta conducta inapropiada.

Max Verstappen no ha respaldado públicamente al director del equipo, Christian Horner. (Foto: EFE).

¿Qué dijo Max Verstappen sobre su futuro en Red Bull?

Verstappen dio algunas declaraciones en rueda de prensa del Hospitality de Red Bull, previo a las actividades del Gran Premio de Arabia Saudita.

El campeón del mundo se mantuvo discreto y firme ante las declaraciones sobre su padre y Jefe de Equipo, Christian Horner, pero hablo sobre su futuro y se mantuvo firme sobre cumplir su contrato hasta el 2028.

“Esta es la intención, cuando firmas, por tanto tiempo, estar aquí. Depende de las prestaciones del coche. De 2026 en adelante hay dudas por el cambios de reglas, pero ya sabía eso cuando firmé y sé lo que han hecho por mí durante mi carrera. La intención es seguir con este equipo, absolutamente, y estoy muy feliz aquí. Mientras rindamos, no hay razón para marcharse”, destacó Max Verstappen.

Agregó que se mantendrá en el equipo, sin importar quién esté al frente. “Estamos en el mismo equipo. He visto muchas historias, por mi parte lo que quiero es independiente de quién esté o no esté al frente del equipo, es tener un entorno tranquilo en el que todos estén felices de trabajar”

¿Qué dijo Jos Verstappen sobre la situación de Red Bull?

“Hay tensión aquí mientras él siga en su puesto”, dijo Jos Verstappen sobre Horner al diario británico Daily Mail, “el equipo corre peligro de desintegrarse. No puede seguir así. Explotará. Se hace la víctima, cuando es él quien causa los problemas”.

Además, según diversos reportes por parte de Business F1, el director general de Red Bull, Oliver Mintzlaff, había tomado la decisión de despedir a Horner.

Verstappen habló poco sobre su padre y la declaración que dio sobre la salida del piloto de Red Bull, pero destacó que es muy cercano a su padre.

“Mi padre y yo somos cercanos, hablamos todos los días. Pero no me gusta hablar de ciertas cosas. Me centro en la pista. Si hay problemas, se resolverán dentro del equipo”, informó el piloto