Jos Verstappen dice que Red Bull está en riesgo por Christian Horner: ‘Se hace la víctima, causa problemas’

Luego de que este fin de semana, en el Gran Premio de Baréin 2024, Red Bull hizo el 1-2 con la victoria 55 de Max Verstappen y el segundo lugar de Sergio ‘Checo’ Pérez en el podio, el expiloto Jos Verstappen lanzó una nueva ‘red flag’ para Christian Horner, jefe de la escudería.

Antes de la primera carrera de la temporada en Baréin, Horner arribó al paddock de la F1 de la mano de su esposa Geri Halliwell, del grupo de pop Spice Girls, lo cual fue tomado como una muestra de apoyo pública.

Pero el padre de Max, tricampeón del mundo de Fórmula Uno, se mostró abiertamente inconforme con la permanencia de jefe ejecutivo y director del equipo, quien hace unos días fue absuelto de señalamientos por comportamiento inapropiado en una investigación interna.

“Hay tensión aquí mientras él siga en su puesto”, dijo Jos Verstappen sobre Horner al diario británico Daily Mail, “el equipo corre peligro de desintegrarse. No puede seguir así. Explotará. Se hace la víctima, cuando es él quien causa los problemas”.

Christian Horner, directivo de Red Bull, enfrentó una investigación por comportamiento adecuado. (Especial)

De acuerdo con la sección deportiva de dicho medio, Jos discutió en el paddock con Horner después de la calificación del pasado viernes y después se dieron la mano de mala gana.

Daily Mail agrega que, según los cercanos al jefe de ‘Checo’, él considera que el papá de Max ha emprendido una campaña para desbancarlo e incluso insinuó que él está relacionado con la filtración de los supuestos mensajes de la investigación por comportamiento inapropiado.

Esto fue negado por Jos: “Eso no tendría sentido. ¿Por qué iba a hacerlo cuando Max lo está haciendo tan bien aquí?”.

Jos Verstappen ha sido un personaje polémico en la F1. (Instagram @maxverstappen1)

La relación de Christian Horner y Max Verstappen

Según medios como Bild y Motorsport-Total, Jos Verstappen estaría detrás de la posible salida de Horner, porque su relación se ha desgastado:

“El hecho de que la historia se haya filtrado en Países Bajos probablemente no sea una coincidencia... Entre bastidores de la F1 se rumora que la relación personal entre Horner y Jos Verstappen está gravemente dañada”, apunta el artículo y agrega que los Verstappen construyeron una amistad con Helmut Marko.

Max Verstappen dijo, tras clasificar primero este viernes, que Horner “está completamente comprometido con el equipo”, pero que el jefe de la escudería también “estaba un poco distraído”.

Jos Verstappen durante los festejos de Red Bull Racing por el 1-2 conseguido por Sergio Pérez y Max Verstappen en Arabia Saudita en 2023. (FOTO: EFE)

La FIA, preocupada por polémica de Horner

Mohammed Ben Suayem, presidente del organismo rector de la Fórmula Uno dijo al Financial Times que la controversia que rodea a Christian Horner está dañando al deporte, pero que la FIA no realizará su propia investigación a menos que reciba una queja, lo cual no ha sucedido.

“Está dañando al deporte”, le comentó Ben Sulayem al periódico, que añadió que habló el viernes tras una reunión con Horner. “Es dañino en un nivel humano”.

Horner ha negado cualquier mala conducta y dijo en un comunicado el jueves que no “comentará sobre las especulaciones anónimas”.

Pese a que la queja en su contra se desechó en Red Bull, otros personajes de F1 se han mostrado inconformes, como Toto Wolff, jefe de Mercedes, quien mostró su descontento tras la poca transparencia por parte de Red Bull sobre la investigación:

“Como deporte, no podemos permitirnos dejar las cosas en la ambigüedad y en la opacidad en temas críticos como este, porque es algo que nos consumirá”, destacó Toto Wolff en declaraciones rescatadas por Motorsport.

Toto Wolff también cuestionó a Red Bull por la falta de transparencia sobre el caso de Christian Horner. (Foto: EFE)

Con información de AP.