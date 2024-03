Fechas y horarios del Gran Premio de Arabia Saudita 2024 F1: ¿Dónde y cuándo ver la carrera de ‘Checo’?

¡A todo gas!, como dirían los españoles de la Fórmula Uno (Carlos Sainz Jr. y Fernando Alonso). Todavía no se enfrían los motores de todo lo que ocurrió en el Gran Premio de Baréin y ya está aquí la carrera de Arabia Saudita, segunda fecha del Mundial de F1 2024 en el circuito Jeddah Corniche, donde el año pasado ganó el mexicano ‘Checo’ Pérez.

Red Bull arrancó la temporada con el 1-2 en el GP de Baréin: la victoria 55 de Max Verstappen y el segundo lugar de Sergio Pérez, lo cual podría significar que toda la temporada escucharemos el himno de Países Bajos en el podio.

La escudería austriaca también se llevó los reflectores por el escándalo fuera de la pista de Christian Horner, quien fue absuelto por comportamiento inapropiado en la investigación interna, pero su presencia como jefe tiene molesto a Jos Verstappen, padre de ‘Mad Max’, quien luego de la carrera dijo al Daily Mail que “el equipo corre peligro de desintegrarse”.

Mientras los comentarios siguen alimentando al paddock, prepárate para el Gran Premio de Arabia Saudita 2024 de la Fórmula 1. Estos son todos los detalles para ver la F1 en México.

Christian Horner fue visto de la mano de su esposa Geri Halliwell en el Gran Premio de Baréin 2024. (Foto: EFE/EPA/ALI HAIDER). (ALI HAIDER/EFE)

Horarios del GP de Arabia Saudita de 2024 en México: ¿A qué hora es la carrera de Fórmula 1?

Estos son los horarios del GP de Arabia Saudita 2024 para los espectadores en México (tiempo central de la CDMX), la actividad comienza desde el miércoles 6 de marzo con actividades mediáticas:

Práctica 1 : Jueves 7 de marzo a las 7:30 horas

: Jueves 7 de marzo a las 7:30 horas Práctica 2 : Jueves 7 de marzo a las 11:00 horas

: Jueves 7 de marzo a las 11:00 horas Práctica 3 : Viernes 8 de marzo a las 7:30 horas

: Viernes 8 de marzo a las 7:30 horas Clasificación : Viernes 8 de marzo a las 11:00 horas

: Viernes 8 de marzo a las 11:00 horas Carrera: Sábado 9 de marzo a las 11:00 horas

Al igual que en Baréin, la carrera es en sábado, y no en domingo debido al Ramadán, un periodo sagrado musulmán que no tiene una fecha fija, sino que varía en función del calendario lunar.

'Checo' Pérez ganó en Arabia Saudita en 2023. (FOTO: EFE)

Transmisión de la F1: ¿Dónde puedo ver el GP de Arabia Saudita en vivo desde México?

Para seguir la F1 en vivo desde México, existen varias opciones. Una de las más populares es FOX Sports México, otra alternativa es F1 TV, la plataforma oficial de streaming de la Fórmula 1,

FOX Sports

FOX Sports 3

FOX Sports Premium

F1 TV

GP de Arabia Saudita: Detalles del circuito y su historia en la F1

El Gran Premio de Arabia Saudita tiene lugar en el Circuito de Jeddah Corniche, una pista urbana que es una de las más rápidas de la F1, con una longitud de 6 mil 174 kilómetros y 27 curvas, es un desafío para los pilotos a lo largo de 50 vueltas y tiene tres zonas de DRS.

La historia de este evento es relativamente reciente. Fue en noviembre de 2020 cuando la F1 anunció que Arabia Saudita acogería un Gran Premio a partir de 2021. Desde entonces, ha sido una carrera nocturna.

En 2023 no sonó el himno de Países Bajos, sino el de México: ‘Checo’ Pérez (Red Bull), considerado el ‘Rey de los circuitos callejeros’, fue abrazado y ovacionado al ganar la carrera en Arabia Saudita, en la cual arrancó desde la pole position.

¡NUESTRA BANDERA EN LO MÁS ALTO! 🇲🇽

¡SUENA EL HIMNO NACIONAL DE MÉXICO!



Checo hace que se entone nuestro himno en Arabia Saudita.



¡Gracias por eso, Pérez! Imposible no emocionarse. 🥹#F1xFSMX pic.twitter.com/WutZQ1xenm — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) March 19, 2023

En segundo lugar, llegó Max Verstappen (Red Bull), quien remontó desde la posición 15. El tercer lugar del podio fue todo un tema: lo ganó Fernando Alonso (Aston Martin), pero lugo perdió su lugar en el podio tras una sanción de 10 segundos, así que cedió el puesto a George Russell (Mercedes).

Pero más tarde Alonso lo recuperó después de que la Federación Internacional del Automovilismo (FIA) atendió la reclamación presentada por el equipo del doble campeón mundial asturiano.

“Me da igual que me hayan quitado el tercer puesto; igual si me lo hubieran quitado antes de subir al podio me hubiera dolido. Pero el podio está ahí, estamos en todas las imágenes, el equipo y los patrocinadores. Pero es curioso que a lo largo de 35 vueltas no se hayan dado cuenta. La FIA no ha quedado bien, porque han tenido una hora para dar la penalización”, dijo Alonso al canal de televisión Dazn.

Según anunció la BBC este 4 de marzo, Mohammed Ben Sulayem, presidente de la Federación Internacional del Automóvil (FIA), está siendo investigado por presuntamente interferir en el resultado de dicha carrera, se le acusa de intervenir para anular una penalización impuesta a Fernando Alonso.

Fernando Alonso finalizó tercero en el GP de Arabia Saudita 2023. (Foto: EFE).

Pilotos destacados y expectativas para el GP de Arabia Saudita 2024

Entrando en el GP de Arabia Saudita 2024, destacan pilotos como Max Verstappen y ‘Checo’ Pérez, que han arrancado la temporada fuerte. Verstappen, en particular, ha dejado una impresión de dominio en la primera fecha del campeonato.

Además, Lewis Hamilton es otro piloto a seguir: es uno de los pocos pilotos activos que han ganado en Arabia: se llevó la victoria en 2022; mientras que Verstappen la consiguió en 2021.

El calendario de la F1 2024 y las fechas claves

El Gran Premio de Arabia Saudita se celebró por primera vez en 2021, forma parte de las tres carreras en Medio Oriente, que este año son Baréin (2 de marzo) y Abu Dhabi (8 de diciembre).

Esta carrera otra vez es de noche (mañana para quienes la sintonizan desde México), es la segunda de las 24 fechas del mundial más largo de la historia, que esta vez verá el regreso de China, luego de tres años de ausencia.