‘Checo’ Pérez responde a polémicos comentarios de Helmut Marko: 'Acepté sus disculpas'

El piloto mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez se pronunció luego de los polémicos comentarios expresados por Helmut Marko, asesor de la escudería Red Bull, quien aseguró que ser sudamericano le impedía concentrarse igual que su compañero, el neerlandés Max Verstappen.

Aunque el austriaco aclaró que no quiso ofender a nadie, una petición de Change.org incluso solicitó reunir firmas para que dejara su cargo al calificarlo como racista, pues no es la primera vez que se expresaba discriminatoriamente sobre el tapatío. En la previa del Gran Premio de Singapur, ‘Checo’ fue cuestionado y aseguró que Marko le pidió disculpas.

'Checo' Pérez asegura que no se tomó como algo personal los comentarios de Helmut Marko. (Foto: EFE)

¿Qué dijo ‘Checo’ Pérez sobre los comentarios de Helmut Marko?

El originario de Guadalajara tuvo una conversación privada con Helmut. “Se disculpó. Y eso para mí fue lo principal”, contó vía Motorsport. Pérez confió en seguir adelante y dejar atrás el escándalo para enfocarse en la próxima carrera que le permita mantenerse en el segundo lugar del campeonato.

“Tengo una relación personal con él y creo que siempre puedes tener esos sentimientos. Ya sabes, cuando ves ese tipo de cosas, conocer a la persona ayuda mucho, porque sé que él no quería decir eso. Y acepté sus disculpas, porque conozco a Helmut por la relación personal que tenemos y no quería decir eso”, agregó.

Además, confió que no se ofendió, aunque entendió por qué quienes leyeron aisladamente sus palabras pudieron sentirlas como un acto irrespetuoso. “No me ofendí en absoluto. Si esos comentarios fueran desde otra perspectiva, me los tomaría de otra manera. No me lo tomé como algo personal”.

Sin embargo, recalcó que pudo entender su perspectiva y esa fue la razón por la que considera que es “más importante el sentimiento personal que el sentimiento público”.

Recientemente, Marko le dijo a F1 Insider que dejará de hablar de ‘Checo’, por lo que “si hay alguna pregunta, no la responderé. Solo hablaré de cuestiones deportivas”.