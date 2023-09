Helmut Marko vs. Pedro Rodríguez: La carrera en la que el mexicano le ganó al asesor de Red Bull

Helmut Marko no pudo superar a Pedro Rodríguez en una carrera. (Foto: Mexsport / Wikipedia commons)

Helmut Marko, el asesor de Red Bull, está en medio de la polémica luego de referirse al origen del piloto mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez para hablar de su desempeño dentro de la Fórmula 1, ya que argumentó que no estaba enfocado por ser sudamericano.

El austriaco, quien recibió críticas al calificarse sus comentarios como discriminatorios, racistas y xenófobos, lo comparó con su compañero de escudería Max Verstappen y con Sebastian Vettel.

“No quise decir eso. Quise decir que un mexicano tiene una mentalidad diferente a la de un alemán o un neerlandés”, intentó aclarar ante la ola de comentarios negativos a OE24.

Incluso el Gran Premio de México ya se pronunció al respecto y a través de sus redes sociales se publicó un mensaje en apoyo al mexicano, además de pedir una comunidad más respetuosa y unida. El tapatío se encuentra en segundo lugar en el campeonato por debajo justamente de Verstappen. Sin embargo, no es la primera vez que Marko se refiere a él.

Helmut Marko ha hablado en diferentes ocasiones sobre el desempeño de 'Checo' Pérez. (EFE / Cuartoscuro)

Cuando Helmut Marko se enojó con Pedro Rodríguez

En 1971, Marko corría los 1000 kilómetros de Nurburging detrás de Pedro Rodríguez, a quien esperaba rebasar con facilidad. Las instrucciones para él eran claras desde los pits, pues la diferencia entre ellos era de 90 segundos, por lo que se le pidió aumentar el ritmo para conseguir el objetivo.

Cuando casi lo alcanza llegó el último tramo en línea recta, en donde Rodríguez zigzagueó como táctica para que Helmut no se beneficiara o sacara ventaja de su aire. Ante la incertidumbre sobre su trayectoria y sus cambios, Marko decidió no arriesgar y no pudo pasarlo.

Finalmente, llegaron separados, con Pedro llevándole una décima de segundo. La molestia del europeo se notó al subir al podio e incluso con sus declaraciones a la prensa, según se lee en el libro Los Hermanos Rodríguez de Carlos Eduardo Jalife Villalon.