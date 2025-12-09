Red Bull confirma salida de Helmut Marko, crítico de ‘Checo’ Pérez: ‘Dejará un vacío’

Red Bull confirmó la salida de Helmut Marko de la escudería Red Bull, en donde fue asesor y supervisor del programa de pilotos por más de dos décadas, lo que dieron a conocer mediante un comunicado compartido en redes sociales.

“Es una noticia muy triste que Helmut nos deje. Ha sido una parte integral de nuestro equipo y de todo el programa de carreras de Red Bull durante más de dos décadas. Por lo tanto, este es el final de un capítulo notablemente exitoso. Su partida dejará un vacío y realmente lo extrañaremos”, señalaron.

Durante su participación en Red Bull, Marko fue clave en el desarrollo de dos campeones del mundo: el retirado piloto Sebastian Vettel y el activo Max Verstappen, ambos cuatro veces monarcas del Campeonato Mundial de Fórmula 1 de la FIA.

Como piloto, Marko fue campeón de 24 Horas de Le Mans y también corrió en Fórmula 1, lo cual recordaron en la publicación: “Helmut es un verdadero corredor de corazón, siempre nos lleva al límite, siempre dispuesto a tomar riesgos en la búsqueda de nuestros objetivos”.

Además, Laurent Mekies, el actual director de equipo de Red Bull, agradeció la ayuda de Marko, ya que comenzó mucho antes de que el ingeniero se integrara al equipo tras la salida de Christian Horner: “Me gustaría expresar mi sincero agradecimiento por su constante apoyo, no solo durante los últimos meses, sino también durante mis primeros días en la Scuderia Toro Rosso”, dijo.

¿Por qué salió Helmut Marko de Red Bull?

Helmut Marko explicó que él decidió salir, luego de que Red Bull perdió el campeonato con McLaren, ya que cuando esto ocurrió, se dio cuenta de que era la ocasión ideal para retirarse, luego de un arduo trabajo en la escudería.

“Llevo seis décadas involucrado en el automovilismo, y los más de 20 años que pasé en Red Bull han sido una trayectoria extraordinaria (...) Perder por poco el campeonato mundial esta temporada me ha conmovido profundamente y me ha dejado claro que ahora es el momento adecuado para poner fin a esta larga, intensa y exitosa etapa”, dijo Marko en el comunicado.

Helmut Marko decidió salir de Red Bull tras perder el campeonato en la temporada 2025 de la Fórmula 1. (Foto: Red Bull Content Pool) (Mark Thompson)

Oliver Mintzlaff, quien es el director ejecutivo de proyectos corporativos e inversiones de Red Bull agregó que fue el mismo Helmut Marko quien se acercó a pedir su salida y tras una larga charla, el equipo respetó sus deseos.

“Lamento profundamente su decisión, ya que ha sido una figura influyente durante más de dos décadas, y su partida marca el final de una era extraordinaria”, indicó Oliver Mintzlaff, además recordó que Helmut estuvo detrás de ‘las decisiones estratégicas clave que hicieron de Red Bull Racing lo que es hoy: un múltiple campeón del mundo’.

Oliver también aseguró que extrañaran al expiloto, por su parte, Marko le envió sus mejores deseos al equipo en el que trabajó por décadas: “les deseo mucho éxito y estoy convencido de que volverán a luchar por ambos títulos mundiales el año que viene”.

Las críticas de Marko para ‘Checo’ Pérez

El asesor Helmut Marko se caracterizó en los últimos años por una relación con ‘Checo’ Pérez con altibajos, pues el austriaco habló en reiteradas ocasiones en contra de Pérez.

“Si quieres ser campeón del mundo no puedes ser un piloto caballeroso. Cuando teníamos un auto con la parte trasera inestable, Checo levantaba el pie, mientras Max seguía acelerando a fondo”, expresó el pasado noviembre.

En una entrevista para Servus TV en junio, dijo que “al principio, Checo era bueno. Pero con el tiempo, todo se desmoronó”.

En abril, lanzó una indirecta para Pérez, pues expresó que Tsunoda había logrado lo que ninguno antes con relación al gran nivel de Verstappen: “En los entrenamientos libres, cuando no hay tanta presión, se queda solo a dos o tres décimas de Max Verstappen. Ninguno de los anteriores compañeros de equipo había alcanzado ese nivel”, dijo a Motorsport“.

Sergio Pérez fue criticado en algunas ocasiones por Marko. (Foto: Cuartoscuro)

Las álgidas últimas semanas de Marko en Red Bull

La polémica rodeó a Marko en las últimas semanas. Tras el GP de Qatar 2025, acusó a Kimi Antonelli de dejar pasar al posterior campeón Lando Norris y que ganara una posición más, clave en la lucha por el título.

“Fueron dos veces en las que, más o menos, le hizo un gesto para que pasara. Fue tan obvio”, expresó. “Antonelli ahora ayuda a nuestro principal competidor; en Austria chocó (a Verstappen) por detrás”.

Esto provocó acoso para Antonelli en redes sociales, ante lo que Red Bull y Marko se retractaron de las declaraciones: ”He vuelto a mirar de las imágenes (...). La primera vez, Antonelli podría haber aguantado un poco mejor. La segunda, fue un error de conducción y no intencionado. Siento que Antonelli haya recibido tantas críticas en internet”, dijo para Insider F1.

Marko salió de Red Bull tras una temporada llena de altibajos para Red Bull (Foto: Shutterstock)

La temporada 2025 que anticipó la salida de Helmut Marko de Red Bull

Tras la salida de Sergio ‘Checo’ Pérez, Red Bull tuvo una complicada temporada 2025, en donde no encontró un reemplazo en Liam Lawson ni en Yuki Tsunoda, por lo que la nueva apuesta será Isack Hadjar en 2026.

Pero la estridencia de la temporada se transmitió también en la dirigencia. En abril, iniciaron los rumores que ponían fuera de Red Bull a Helmut Marko.

“Está claro que llega un momento en que ya no puedes hacerlo, sobre todo por tu edad. Porque esos viajes no son poca cosa”, dijo en entrevista para Sky Alemania.

En entrevista para Formel1.de insinuó que, en caso de que se fuera Max Verstappen de Red Bull, también sería un buen ‘pretexto’ de pensar en su retiro.

Marko, además, promocionó a su posible sucesor: Sebastian Vettel, quien tiene el ‘ADN’ de Red Bull y trabaja como promotor de programas de piltos: “Son dos carreras y luego lo tiene todo bajo control. Pero este es un nuevo enfoque y creo que Sebastian ya se ha encontrado a sí mismo”.

En julio, despidieron a Chris Horner de Red Bull tras dos décadas al frente del proyecto de la escudería austriaca. Según reportes, el propio Marko formaba parte de una facción que pedía que saliera el ‘mandamás’ de la escudería.

Con el paso de la temporada, parecía que las cosas se ‘enderezaban’ para Red Bull con un gran cierre de temporada de Verstappen; sin embargo, se quedó a poco de ser campeón este año.