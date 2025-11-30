¡Final de infarto! Verstappen gana el GP de Qatar 2025: Campeón de F1 se definirá en Abu Dhabi

Max Verstappen ganó la carrera en Qatar y el título de pilotos 2025 se decidirá en Abu Dhabi. (Foto: EFE/EPA/ALI HAIDER).

Max Verstappen ganó el Gran Premio de Qatar 2025 en el Circuito Internacional de Losail, penúltima fecha del mundial, en una carrera marcada por estrategias forzadas, límites estrictos de neumáticos y un campeonato que podría definirse por detalles milimétricos. El podio lo completaron Oscar Piastri (McLaren) y Carlos Sainz (Williams).

En medio de temperaturas intensas, un asfalto abrasivo y múltiples variables estratégicas, la tensión por el título entre Lando Norris y Max Verstappen dominó la conversación desde la primera vuelta.

Carlos Sainz sorprendió con un tercer lugar en Qatar 2025. (EFE/EPA/ALI HAIDER). (ALI HAIDER/EFE)

Lando Norris llegó a Losail con la posibilidad matemática de coronarse campeón si lograba una victoria; sin embargo, las estrategias impuestas por Pirelli —con un máximo de 25 vueltas por cada juego de neumáticos— y la destreza de Kimi Antonelli (Mercedes) añadieron incertidumbre.

La carrera sprint de Qatar, ganada por Oscar Piastri, ya había modificado el equilibrio del campeonato, pero la victoria de Verstappen trasladó la decisión de la corona a la última fecha en Abu Dhabi.

“Ahora todo es posible. Ya queda menos para el desenlace”, expresó el neerlandés después de la carrera.

Oscar Piastri largó desde la pole en el GP de Qatar 2025. EFE/EPA/ALI HAIDER (ALI HAIDER/EFE)

Resultados del GP de Qatar 2025: ¿Qué pasó en la carrera?

Desde los primeros giros, el Gran Premio de Qatar ofreció un desarrollo intenso y un rompecabezas estratégico para todos los equipos.

Nico Hülkenberg chocó con Pierre Gasly en la vuelta 7 y provocó un safety car, con lo cual todos los autos fueron a pits, menos Esteban Ocón y los McLaren, que no pudieron con la estrategia de ‘Mad Max’.

“Ha sido una carrera increíble para nosotros. Tomamos la decisión correcta de parar cuando salió el coche de seguridad (tras el accidente de Hulkenberg y Gasly); todo ha salido bien”, dijo Verstappen a la prensa, “ha sido una decisión interesante en el que teníamos que generar un hueco importante y mantener los neumáticos, y lo conseguimos”.

Kimi Antonelli, el novato de Mercedes, le hizo la vida difícil a Norris, quien solo consiguió pasarlo en la última vuelta tras batallar en la recta final de la carrera, cuando regresaba de su segunda parada de pits. El británico tuvo que conformarse con un cuarto lugar.

Franco Colapinto, quien renovó con Alpine, concluyó la carrera en la posición 14 y sigue al fondo del mundial, sin puntos.

Max Verstappen (Red Bull Racing) – 1:24:38.241 Oscar Piastri (McLaren) – +7.995s Carlos Sainz (Williams) – +22.665s Lando Norris (McLaren) – +23.315s Kimi Antonelli (Mercedes) – +28.317s George Russell (Mercedes) – +48.599s Fernando Alonso (Aston Martin) – +54.045s Charles Leclerc (Ferrari) – +56.785s Liam Lawson (Racing Bulls) – +60.073s Yuki Tsunoda (Red Bull Racing) – +61.770s Alexander Albon (Williams) – +66.931s Lewis Hamilton (Ferrari) – +77.730s Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) – +84.812s Franco Colapinto (Alpine) – +1 lap Esteban Ocon (Haas F1 Team) – +1 lap Pierre Gasly (Alpine) – +1 lap

Abandonos:

Lance Stroll (Aston Martin)

(Aston Martin) Isack Hadjar (Racing Bulls)

(Racing Bulls) Oliver Bearman (Haas F1 Team)

(Haas F1 Team) Nico Hulkenberg (Kick Sauber)

¿Cómo va la pelea por el campeonato de pilotos de F1 2025?

Con el resultado en Lusail, el campeonato queda sentenciado a una definición dramática en Abu Dhabi, donde se resolverá la última batalla por el título.

Lando Norris mantiene la cima con 408 puntos, pero la distancia se redujo al mínimo: Max Verstappen está a solo 12 unidades (396) y Oscar Piastri a 16 (392).

Norris tiene enfrente un escenario claro: le basta terminar dentro del podio para asegurar el campeonato. Si queda fuera de los tres primeros, entonces su destino queda sujeto a lo que logren Max Verstappen u Oscar Piastri en la última fecha.

Calendario: ¿Cuál es la siguiente carrera de F1 2025?

La Fórmula 1 disputará su última fecha de la temporada el 7 de diciembre, cuando los equipos viajen a Yas Island para el Gran Premio de Abu Dhabi 2025, una cita que tradicionalmente define campeonatos, despedidas y cierres de ciclo.

El circuito de Yas Marina, con su configuración nocturna y su atmósfera de fin de año, pondrá el broche a un campeonato vibrante que podría llegar a territorio árabe con el título aún en disputa.

Estos son los horarios en tiempo central de México:

FP1 – 5 de diciembre, 03:30

FP2 – 5 de diciembre, 07:00

FP3 – 6 de diciembre, 04:30

Clasificación – 6 de diciembre, 08:00

Carrera – 7 de diciembre, 07:00

¿Dónde ver la Fórmula 1 en México?

Los aficionados en México pueden seguir la F1 a través de las siguientes opciones:

Sky Sports México: Transmisión en vivo a través de televisión de paga por Izzi TV y Sky+.

Transmisión en vivo a través de televisión de paga por Izzi TV y Sky+. F1TV : ervicio oficial de streaming de la Fórmula 1, con varias cámaras on-board, telemetría y narración especializada.

: ervicio oficial de streaming de la Fórmula 1, con varias cámaras on-board, telemetría y narración especializada. Cobertura de El Financiero Deportes: Vuelta a vuelta, análisis y actualizaciones en tiempo real.

Con información de EFE.