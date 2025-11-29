F1 EN VIVO carrera sprint del Gran Premio de Qatar 2025: ¿Dónde y a qué hora verla HOY desde México?

La carrera Sprint del Gran Premio de Qatar 2025 es este sábado 29 de noviembre.

‘La última y nos vamos’: Fórmula 1 vive uno de los cierres de temporada más apretados de los últimos años, y el Gran Premio de Qatar 2025 concentra la tensión por el título este sábado con la carrera sprint.

Actualmente, la lucha por el campeonato de pilotos se concentra entre Lando Norris y Oscar Piastri de McLaren, y Max Verstappen de Red Bull, quienes llegan separados por 24 puntos en la clasificación general, así que la sprint puede aclarar o tensar aún más la lucha rumbo a Abu Dabi.

El formato corto del fin de semana (con clasificación sprint el viernes y la carrera este sábado) amplía el margen de maniobra para los pilotos y equipos de F1, en un trazado como Losail, que combina rectas largas, curvas rápidas y condiciones extremas por las altas temperaturas y el desgaste del neumático.

Horarios de la carrera sprint del GP de Qatar 2025 HOY: ¿A qué hora es?

La carrera sprint del Gran Premio de Qatar 2025 se transmite HOY sábado 29 de noviembre en lugar de la práctica libre 3, y en ella se reparten puntos que pueden hacer la diferencia dentro del Circuito Internacional de Losail, al que deben dar 23 vueltas.

Toma en cuenta que para ver la última sprint del calendario 2025 debes madrugar otra vez gracias al huso horario en Qatar. Los datos oficiales son los siguientes:

Carrera sprint: sábado 29 de noviembre de 2025.

sábado 29 de noviembre de 2025. Horario : 8:00 horas (tiempo del centro de México)

: 8:00 horas (tiempo del centro de México) Sede: Circuito Internacional de Losail, en Qatar.

Lando Norris continúa líder en la F1 pese a sanción. (Fotoarte: El Financiero / Créditos: AP, EFE)

Losail representa un reto físico y técnico. Con una recta principal de 1,068 metros y un trazado de 5,419 metros con 16 curvas. Horas más tarde se realizará la clasificación del GP de Qatar 2025.

Transmisión: ¿Dónde ver en vivo la carrera sprint del GP de Qatar 2025 desde México?

Actualmente, para ver la sprint de Fórmula 1 existen dos alternativas: a través de TV de paga o en la aplicación oficial de Fórmula 1, en la que también se transmitirá este sábado la qualy. Estas son:

Sky Sports México

F1TV

Además, tienes la posibilidad de seguir la carrera sprint en vivo desde el sitio de El Financiero Deportes, donde te compartimos una narración en tiempo real, con los datos más relevantes.

Sprint del GP de Qatar 2025: ¿Cómo quedó la parrilla de salida?

La clasificación sprint del GP de Qatar estuvo llena de giros inesperados. En la SQ1, la gran sorpresa fue la salida temprana de Lewis Hamilton, incapaz de mejorar sus tiempos pese al avance de sus rivales.

En la SQ2, el pase de Kimi Antonelli a la siguiente fase se concretó tras la anulación del tiempo de Isaac Hadjar por exceder los límites de la pista.

La pelea final en la SQ3 se definió al límite. Oscar Piastri firmó la pole position para la carrera sprint, seguido por George Russell. Lando Norris cayó al tercer puesto después de un error en su última vuelta. Max Verstappen tampoco logró una vuelta limpia debido a la inestabilidad de su monoplaza, lo que lo relegó al sexto lugar de la parrilla.

Oscar Piastri (McLaren) George Russell (Mercedes) Lando Norris (McLaren) Fernando Alonso (Aston Martin) Yuki Tsunoda (Red Bull) Max Verstappen (Red Bull) Kimi Antonelli (Mercedes) Carlos Sainz (Williams) Charles Leclerc (Ferrari) Alex Albon (Williams) Isack Hadjar (Racing Bulls) Oliver Berman (Haas) Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) Nico Hülkenberg (Kick Sauber) Esteban Ocon (Haas) Lance Stroll (Aston Martin) Liam Lawson (Racing Bulls) Lewis Hamilton (Ferrari) Pierre Gasly (Alpine) Franco Colapinto (Alpine)

¿Cómo llegan los pilotos al sprint del GP de Qatar 2025?

La lucha por el campeonato se concentra en tres pilotos clave: los dos del ‘equipo papaya’ y el actual tetracampeón del mundo. Así se sitúan los protagonistas antes de la carrera sprint, última de la temporada 2025 de F1:

Lando Norris (390 puntos): sigue al frente pese al golpe de la descalificación en el GP de Las Vegas. Terminó segundo en ocho ocasiones, un dato que marca una ligera ventaja estadística en caso de empate.

sigue al frente pese al golpe de la descalificación en el GP de Las Vegas. Terminó segundo en ocho ocasiones, un dato que marca una ligera ventaja estadística en caso de empate. Oscar Piastri (366 puntos): llega igualado con Verstappen, con siete victorias cada uno.

llega igualado con Verstappen, con siete victorias cada uno. Max Verstappen (366 puntos): es uno de los pilotos más competitivos en formato sprint y revive sus opciones gracias a la escalada de Red Bull.

Max Verstappen ganó el Gran Premio de Las Vegas 2025 y está empatado con Oscar Piastri en el Mundial de Pilotos. (EFE)

¿Cómo va la clasificación del Mundial de Pilotos F1 antes de la sprint de Qatar 2025 HOY?

Norris puede ser campeón matemático este fin de semana si logra ampliar su ventaja a 25 o 26 puntos después de la sprint. Verstappen, en contraste, necesita recortar distancia para llegar con opciones reales a la carrera del domingo y Abu Dabi.

El Mundial de Constructores lo aseguró McLaren desde el GP de Singapur 2025, por lo que solo queda pendiente el de Pilotos a falta de tres oportunidades para sumar puntos (dos carreras y esta sprint).

Después del GP de Las Vegas 2025 y previo a la carrera corta, el campeonato de pilotos va así:

Con información de EFE