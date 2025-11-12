¡Sold Out en el Gran Premio de México 2026! Boletos para el regreso de ‘Checo’ están agotados

'Checo' Pérez regresa para el GP de México 2026 luego de un año de ausencia (Fotoarte: El Financiero / Créditos: Cuartoscuro, Shutterstock).

El Gran Premio de México 2026 vuelve a encender la pasión en la afición mexicana gracias al regreso de Sergio ‘Checo’ Pérez y este 14 de noviembre se terminaron todas las entradas.

El regreso a la parrilla del mexicano, ahora con Cadillac, desató el entusiasmo de los fans por asegurar un lugar para la carrera en el Autódromo Hermanos Rodríguez, la cual se celebrará del 30 de octubre al 1 de noviembre de 2026.

La expectativa por ver al tapatío correr nuevamente en casa impulsó una fuerte demanda en la preventa de boletos para el GP de México y, posteriormente, en la venta general.

La preventa de boletos para el GP de México 2026 se realizó el 10 de noviembre. (Foto: Shutterstock)

Anuncian boletos agotados para el GP de México 2026

La venta general se abrió este miércoles 12 de noviembre a las 11:00 am en Ticketmaster con un límite de ocho boletos por transacción.

Tras dos días, este viernes los organizadores del GP de México anunciaron en un comunicado que “derivado de la alta demanda por parte de los aficionados que desean ser parte de mejor F1ESTA del campeonato”, ya están agotados los boletos en todas las fases (Preventa Banamex, Venta Anticipada Banorte, y venta general).

“La F1ESTA más grande del año vivirá una nueva edición con lleno total impulsada por la vibra de su afición, los colores y tradiciones mexicanas que nos caracterizan, en lo que será un evento inolvidable”, destaca el GP de México.

Derecho de Primera Opción (DPO): ¿Qué es y para qué sirve?

Este año se vendió el Derecho de Primera Opción (DPO) para asegurar el mismo asiento en las siguientes ediciones.

El DPO —disponible al comprar tu boleto para el Gran Premio de México 2026— no es un boleto sino una opción de compra anticipada que garantiza el mismo asiento para las ediciones 2027 y 2028.

Según el comunicado oficial, quienes adquirieron esta opción recibirán un correo con instrucciones cuando inicie la venta de boletos para la carrera de 2027 y 2028.

Precios oficiales del GP de México 2026

Estos fueron los precios sin cargos Ticketmaster:

¿Cómo se prepara ‘Checo’ Pérez para la temporada 2026 de F1?

Después de varios meses fuera de la pista, Sergio ‘Checo’ Pérez vive una etapa clave en su carrera. Su regreso a los test de Cadillac con un auto de Ferrari pone el camino de preparación rumbo al Gran Premio de México 2026, donde quiere volver a brillar ante su gente.

El tapatío se ha tomado muy en serio este proceso: pasó por las instalaciones de Maranello para reconocimiento de su asiento, ha trabajado en el simulador y ahora correrá pruebas en Imola.

Con el motor Ferrari rugiendo bajo el logo de Cadillac, ‘Checo’ sabe que la temporada 2026 será especial, pues es probablemente su último gran proyecto en el automovilismo.