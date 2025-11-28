F1 Clasificación sprint del Gran Premio de Qatar HOY: ¿Dónde ver EN VIVO la qualy de la carrera corta?

Una vez lista la parrilla de salida de la carrera corta, tiene lugar la sprint del GP de Qatar 2025, una competencia que se realiza el sábado 29 de noviembre. (Foto: Shutterstock)

¿Listo para uno de los fines de semana más determinantes de la temporada 2025 de la Fórmula 1? El Gran Premio de Qatar se perfila como un punto de inflexión en la lucha por el campeonato de pilotos, especialmente porque alberga la última carrera sprint del año, cuya sesión de clasificación se disputa hoy.

Pese a la descalificación de los pilotos de McLaren en el Gran Premio de Las Vegas 2025, Lando Norris permanece como líder del campeonato con 390 puntos. Detrás de él se encuentran Oscar Piastri y Max Verstappen, con 366 unidades.

Con solo 24 puntos de diferencia, el piloto de Red Bull está decidido a pelear por su quinto título consecutivo, mientras que la dupla de McLaren continúa firmemente en la contienda por el campeonato y el subcampeonato.

Con este panorama arranca uno de los momentos clave del fin de semana: la clasificación de la sprint del Gran Premio de Qatar 2025.

Lando Norris, Max Verstappen y Oscar Piastri están en la lucha por el campeonato. (Foto: Shutterstock / EFE).

Clasificación sprint de la F1: ¿A qué hora ver la qualy HOY?

El Circuito Internacional de Losail será el escenario de una de las qualys sprint más intensas del año, la cual se puede ver desde México en un buen horario: a las 11:30 de la mañana.

Dado que la qualy sprint es más corta que una sesión de clasificación normal, se tiene planeado que esta finalice a las 12:14 del día, siempre y cuando no se presente ningún contratiempo.

Qualy sprint del GP de Qatar: ¿En dónde ver la clasificación EN VIVO?

Los aficionados mexicanos de la Fórmula 1 podrán seguir la transmisión en vivo mediante dos plataformas de paga que ofrecen la cobertura completa de las actividades del Gran Premio de Qatar, entre ellas la clasificación sprint.

Sky Sports

F1 TV

Las dos ofrecen el análisis en tiempo real de las sesiones; mientras que el streaming oficial de la F1 tiene un ‘plus’, ya que da la posibilidad de acceder a las cámaras on board.

También puedes seguir todas las actualizaciones en tiempo real mediante nuestro sitio El Financiero Deportes.

Sprint del Gran Premio de Qatar 2025: ¿Cuándo es la carrera corta?

La sprint del Gran Premio de Qatar 2025 tiene lugar un día después de la clasificación: el sábado 29 de noviembre; para México, la transmisión se realizará en la mañana, a las 8:00 a.m.

Fecha : sábado 29 de noviembre

: sábado 29 de noviembre Hora : 8:00 de la mañana (tiempo del centro de México)

: 8:00 de la mañana (tiempo del centro de México) Dónde ver: Sky Sports y F1 TV

El Circuito Internacional de Losail tiene una longitud de 5.419km; en una carrera sprint los pilotos dan 19 vueltas, mientras que en una convencional se corre a 57 para cubrir un total de 308.611km.

La lucha por el campeonato continúa en el GP de Qatar 2025 (Fotoarte: El Financiero / Créditos: Shutterstock, F1).

Este trazado fue diseñado principalmente para el motociclismo y se caracteriza por sus curvas a velocidad media y alta, así como por su recta principal, la cual tiene más de un kilómetro de longitud, lo que permite buenas oportunidades de adelantamientos.

El año pasado, Lando Norris largó desde la primera posición y la mantuvo a lo largo de toda la competencia; sin embargo, en la última vuelta dejó pasar a su compañero de equipo: Oscar Piastri, quien en aquel momento ganó la sprint del GP de Qatar 2024.

“Lo importante es que terminamos en el primer y segundo lugar, estoy contento como equipo. El ritmo era bueno”, dijo Lando Norris en esa ocasión. Una acción que no podrá repetir este fin de semana si desea mantenerse como el líder del campeonato de pilotos.