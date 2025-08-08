‘Necesitaba la mente despejada’: Lewis Hamilton lanza Almave, bebida con agave del Popo y el Izta

Lewis Hamilton tuvo la idea de crear un destilado de agave, debido a que no había bebidas sin alcohol con el sabor del tequila. (Foto: Imagen generada con IA Gemini/ EFE)

¿Hay algo que Sir Lewis Hamilton no haga bien? Además de ser el siete veces campeón de la Fórmula 1, ícono de la moda y la imagen de Lululemon, el piloto de la escudería Ferrari tiene su propia marca de destilados de agave: Almave.

Pero a diferencia de El Patrón —marca de la cual Sergio ‘Checo’ Pérez es embajador— el destilado de Lewis Hamilton no tiene un solo grado de alcohol, pues lo único que preserva es el sabor similar al tequila y el mezcal.

En la actualidad, Almave cuenta con tres presentaciones diferentes: ámbar, blanco y humo, este último hecho con agave cosechado a las faldas de los volcanes de Puebla, pero, ¿cómo es que Lewis Hamilton inició este negocio?

¿Por qué Lewis Hamilton creó Almave?

La historia de Almave comenzó en 2022, cuando tuvo la idea de crear un destilado de agave, debido a que la bebida favorita del piloto de Ferrari es el tequila, pero no había una opción sin alcohol a la que pudiera acceder.

Una necesidad que surgió luego de que dejó de tomar alcohol: “Desde que aprendí a beber, siempre bebí tequila. Durante años, si estaba con amigos o en un ambiente social, bebía tequila. Pero a medida que envejezco, me preocupo cada vez más por mi salud”, explicó en entrevista para Men’s Health.

Además, en una conversación con Vogue, el piloto explicó que otro de los motivos por los cuales dejó la bebida fue debido a que no encontraba que esta le aportara nada bueno, al contrario, “lo sacó de su mejor momento durante el entrenamiento”.

Lewis Hamilton anunció el lanzamiento de su nueva bebida sin acohol. (Fotos: EFE)

“Desde que dejé de beber, me siento mucho mejor, con mucha más claridad. Duermo mejor”, agregó para Vogue, pero esto no significa que él no disfrutara del sabor del tequila, uno de sus destilados favoritos.

“Siempre me ha gustado un buen tequila, pero en los días o las noches en que necesitaba tener la mente despejada, ya sea antes de una carrera o mientras socializaba con amigos, no podía encontrar una opción auténtica sin alcohol”, explica el piloto en su sitio web.

Hamilton recuerda que al salir de fiesta solía pedir ginger ale, agua y jugo de naranja; sin embargo, no se sentía del todo cómodo: “empecé a notar que había más licores y cócteles que ofrecían opciones sin alcohol, pero no tequila”, dijo para Men’s Health.

Ahí comenzó su idea por crear “una bebida sin alcohol que pudiera expresarse sin comprometer el sabor o la calidad”, indica en su sitio web, debido a que “las otras opciones se elaboran con saborizantes, agua y aditivos para intentar recrear la experiencia”, explica para Men’s Health.

Almave tiene tres presentaciones, la más reciente hecha con agave cosechado a las faldas de los volcanes de Puebla. [Fotografía. Shutterstock]

Para ello se alió con el destilador mexicano Iván Saldaña, director de Casa Lumbre, para comenzar con la creación de una bebida en la que se utilizara el agave como materia prima, pero sin grados de alcohol.

Con Iván, quien tiene más de 20 años estudiando el agave y la creación del tequila, lograron lanzar las primeras presentaciones de Almave, elaborado con artesanalmente con agave azul cosechado y destilado en Jalisco.

¿Cómo logran que el destilado no tenga alcohol?

Para la creación de Almave se siguen las técnicas tradicionales con las cuales se realiza el tequila, explicó Iván Saldaña, en la conversación con Men’s Health: se cuece en hornos de ladrillo, se muele y posteriormente se destila.

“Seguimos los mismos pasos de producción que el tequila. Sin embargo, omitimos la fermentación y pasamos a la destilación y la mezcla”, agrega el experto en la destilación del agave.

Esto ha permitido preservar el sabor, pero sin alcohol: “Puedo llegar a casa del trabajo, relajarme y tomarme una margarita. Puedo sentir que estoy tomando una buena copa, pero también puedo levantarme a las 5:00 a. m. del día siguiente para correr”, explica Hamilton.

¿Cómo es la nueva bebida de Lewis Hamilton con agave del Popo e Izta?

Una de las presentaciones más recientes es Humo, se trata de una bebida muy especial debido a que está hecha con agaves cosechados a las faldas de los volcanes Popocatépetl y el Iztaccíhuatl, los cuales se encuentran ubicados en Puebla.

A diferencia de las otras presentaciones, las cuales tiene un sabor más similar al tequila, como su nombre lo indica, Humo deja notas ahumadas al probarlo, lo que se asemeja a la experiencia de tomar mezcal.

La presentación más reciente de Almave es Humo. (Foto: Caputra de pantalla)

“Adaptando técnicas de destilación ancestral de la cuna del mezcal, Humo entrega la profundidad e intriga del tradicional espíritu ahumado, sin el alcohol”, explicó el piloto en la presentación de su nueva bebida, la cual se une a las bebidas originales: Ámbar y Blanco.

¿Cuánto cuesta Almave, el destilado de Lewis Hamilton?

Almave actualmente tiene tres presentaciones, cada una de ellas con sus características especiales:

Humo : este está hecho con agaves cosechados a las faldas de los volcanes de Puebla y cuenta con un sutil sabor dulce a piloncillo con notas ahumadas al final.

: este está hecho con agaves cosechados a las faldas de los volcanes de Puebla y cuenta con un sutil sabor dulce a piloncillo con notas ahumadas al final. Ámbar : este tiene un sutil toque amargo y se elabora con agave de Jalisco. Ideal para beber con hielos, de acuerdo con Lewis Hamilton.

: este tiene un sutil toque amargo y se elabora con agave de Jalisco. Ideal para beber con hielos, de acuerdo con Lewis Hamilton. Blanco: esta bebida cuenta con aroma afrutado a vegetales verdes, Hamilton recomienda esta presentación para crear cócteles.

En Amazon, Almave tiene un precio que va de los 635 pesos por una botella del Blanco (de 700 mililitros) a los 750 pesos por el Ámbar (de 700 mililitros). Aunque también se puede ordenar un paquete con las tres presentaciones por 2 mil 72 pesos.