Claudia Sheinbaum, presidenta de México, durante su llegada a la conferencia matutina.

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza su conferencia ‘mañanera’ de este viernes 1 de mayo en la sede de un sindicato para conmemorar el Día Internacional del Trabajo.

“Vamos a hacer la mañanera en una de las sedes que tiene uno de los sindicatos por aquí”, adelantó la mandataria en su conferencia del jueves.

Se prevé que tras la conferencia, la presidenta Sheinbaum firme un acuerdo y se reúna con líderes sindicales.

Sheinbaum firmará decreto para que trabajadores del Estado ganen salario medio del IMSS

La presidenta Claudia Sheinbaum adelantó que este 1 de mayo, Día del Trabajo, firmará el decreto para garantizar que los trabajadores del Estado ganen el salario medio del IMSS.

“Podemos hablar mucho de los avances, pero este es uno de los más importantes”, agregó la mandataria.

Sheinbaum también aseguró que se firmará un acuerdo que incluye el certificado laboral para trabajadores agrícolas.

Claudia Sheinbaum también enlistó la disminución de las comisiones de las Afores como parte de la justicia laboral.

Sindicatos piden reforma fiscal a Sheinbaum para dejar aguinaldo y horas extra sin impuestos

María de Jesús Rodríguez, representante de la Confederación auténtica de trabajadores de la República Mexicana, dijo que en nombre de los sindicatos del país piden a la presidenta Sheinbaum una reforma fiscal para proteger las prestaciones de los trabajadores.

Con dicha reforma se busca que prestaciones como el aguinaldo y las horas extras queden exentas de impuestos.

“Es para que los trabajadores de México vean más reflejado su salario en su bolsillo para que las prestaciones queden expuestas de estos impuestos”, agregó.

La dirigente sindical destacó avances en equidad de género al subrayar una mayor participación de mujeres como en espacios de representación sindical.

CTM expresa su respaldo a Sheinbaum: ‘La soberanía no está en negociación’

El secretario General de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) expresó su respaldo hacia el Gobierno de la presidenta Sheinbaum y la necesidad de defender la soberanía.

“Los trabajadores estamos con ella, vamos a partircipar porque lo primero que deseamos es que se defienda también la soberanía nacional, que no está en negociación”, agregó el líder.

El secretario General de la CTM aseguró que los sindicatos del país y trabajadores coinciden en los beneficios de los derechos laborales llegaron con la Cuarta Transformación.

“Se ha tenido como beneficios el desarrollo en la protección de los derechos huamnos de los trabajadores y sus familias”, añadió.

Sheinbaum destaca logros para empleados en Día del Trabajo: ‘Con la 4T se vive una primavera laboral’

Como conmemoración del Día del Trabajo, la presidenta Sheinbaum aseguró que “con la Cuarta Transformación se vive una primavera laboral”.

Para sustentar dicha afirmación destacaron el aumento al salario mínimo, la reducción de la jornada laboral de 40 horas, la incorporación de los trabajadores de aplicación al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), desaparición del outsourcing, mejora en las pensiones.

El secretario del Trabajo, Marath Bolaños, aseguró que continuarán las mejoras hacia los trabajadores.

“Durante décadas en el periodo neoliberal todos esos derechos fueron debilitados. En este periodo se dejó una huella profunda de desigualdad”, dijo.