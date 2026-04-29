Conferencia ‘mañanera’ de Claudia Sheinbaum hoy 29 de abril de 2026: Síguela aquí en vivo

Claudia Sheinbaum, presidenta de México, durante su conferencia matutina desde Palacio Nacional.

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza su conferencia ‘mañanera’ de este miércoles 29 de abril desde Palacio Nacional. Se prevé que la mandataria sea cuestionada sobre el anuncio de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) de realizar un paro durante el Mundial 2026.

Integrantes de la CNTE proponen un plantón indefinido en el Zócalo de la Ciudad de México durante las fechas del encuentro deportivo debido a la falta de respuesta de las autoridades ante sus demandas.

La sede que la Coordinadora eligió para sus movilizaciones coincide con el Fan Fest organizado por el Gobierno de la CDMX que se realizará también durante las fechas del Mundial.

¿Cuál fue el acuerdo al que llegó Sheinbaum con Petrobras?

La presidenta Sheinbaum adelantó parte del acuerdo que alcanzó con Petrobras tras reunirse con directivos y se centra en colaboración para beneficiar a Petróleos Mexicanos (Pemex).

“Acordamos colaborar con Petrobras. Es una muy buena empresa brasileña, han elaborado muy buenas metodologías”, afirmó la mandataria.

Como parte de dicha colaboración habrá intercambio de información entre técnicos de Petrobras para aprovechar los desarrollos tecnológicos de la empresa brasileña.

“El 13 de mayo viene un equipo de Petrobras del área de producción para trabajar en conjunto con los técnicos de México”, puntualizó.

‘Logramos que el diésel se venda más barato’: Sheinbaum ‘celebra’ acuerdo con gasolineros

La presidenta Sheinbaum ‘celebró’ el acuerdo alcanzado con gasolineros para bajar el precio del diésel y puntualizó que se trata de un compromiso temporal.

“Logramos que la próxima semana se venda a 27 pesos el litro. Hablamos con los gasolineros, preguntarles qué necesitan”, destacó la mandataria.

Sheinbaum también resaltó que parte de estas peticiones fue la reducción de comisiones al pagar la gasolina con tarjeta.

“Si no hubieramos hecho todos estos acuerdos estaría en 35 pesos el litro de diésel”, apuntó la mandataria.

Plan México fortalecerá la industria del acero: ¿Cuáles son los puntos clave del acuerdo?

Como parte del Plan México, en la conferencia se presentó el plan para fortalecer la industria del acero en el país que tiene como objetivo comprar preferentemente todo lo que se produce en México.

Las tres acciones principales del acuerdo son la colaboración entre el sector público y la industria del acero y de la construcción. Entre ellas están:

Defensa frente a prácticas desleales del comercio.

Promoción de proveedores mexicanos.

Estrategia de sustitución de importaciones.

El financiamiento contempla incentivos para que proyectos de infraestructura incorporen acero mexicano.

Como parte de los compromisos del sector privado en la industria del acero están:

Garantizar calidad en sus productos.

Asegurar el abasto y entregas oportunas.

y entregas oportunas. Ofrecer precios competitivos.

Claudia Sheinbaum: Lo último de sus conferencias ‘mañaneras’ esta semana