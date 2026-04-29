Atlético de Madrid vs. Arsenal EN VIVO HOY: ¿A qué hora ver la semifinal de ida de la Champions?

Atlético de Madrid vs. Arsenal se enfrentan en semifinales de ida de la Champions League 2026. (Fotos: IA Gemini / Champions League).

El PSG y el Bayern Múnich dejaron la vara muy alta en el Parque de los Príncipes. Ahora es el turno del Atlético de Madrid vs Arsenal, que disputan este miércoles 29 de abril la ida de las semifinales de la Champions League 2026 en el Estadio Metropolitano, en un duelo entre dos equipos que buscan su primera corona europea.

El conjunto ‘colchonero’, dirigido por Diego Simeone, vuelve a unas semifinales de Champions desde la temporada 2016-2017, tras avanzar a esta instancia con una eliminatoria resuelta por un marcador global de 3-2 que dejó fuera a Barcelona.

‘Los Gunners’, dirigidos por Mikel Arteta, se colocan por segundo año consecutivo en la antesala de la final, tras imponerse por un 1-0 al Newcastle en su más reciente partido, resultado que le permitió mantenerse como líder momentáneo en la Premier League.

Horario del Atlético de Madrid vs. Arsenal HOY

El partido de ida de las semifinales de la Champions League 2026 entre Atlético de Madrid vs. Arsenal se juega en el Estadio Metropolitano este miércoles 29 de abril a las 13:00 horas (tiempo del centro de México). La transmisión está disponible a través de streaming.

El partido de vuelta entre el conjunto español e inglés se llevará a cabo el próximo martes 5 de mayo en el Emirates Stadium, en Londres.

Alineaciones probables de Atlético de Madrid vs Arsenal

El conjunto de Diego Simeone llega con las bajas por lesión de José María Giménez, Pablo Barrios y Nico González, mientras que recupera a David Hancko y Ademola Lookman.

Atlético de Madrid: Oblak; Pubill, Le Normand, Hancko o Molina, Ruggeri; Giuliano Simeone, Llorente, Koke, Baena o Lookman; Griezmann y Julián Álvarez.

Oblak; Pubill, Le Normand, Hancko o Molina, Ruggeri; Giuliano Simeone, Llorente, Koke, Baena o Lookman; Griezmann y Julián Álvarez. Arsenal: Raya; White, Saliba, Gabriel, Hincapié; Odegaard, Zubimendi, Rice; Madueke, Gyokeres, Eze.

Raya; White, Saliba, Gabriel, Hincapié; Odegaard, Zubimendi, Rice; Madueke, Gyokeres, Eze. Árbitro: Danny Makkelie (Países Bajos).

Estadio: Metropolitano, Madrid.

¿Cómo llegan Atlético de Madrid y Arsenal a la semifinal de Champions 2026?

Atlético de Madrid ha disputado tres finales europeas en su historia, donde en dos ediciones perdió ante su acérrimo rival, el Real Madrid (Lisboa 2014 y Milán 2016). El Arsenal trata de llegar a su segunda final, desde aquella que perdió con el Barcelona en París en 2006.

El Atlético llega con resultados irregulares en sus últimos compromisos, con solo dos victorias en nueve partidos y 18 goles recibidos en ese lapso.

A pesar de ello, recupera a jugadores clave para el encuentro de ida frente a ‘Los Gunners’ como Julián Álvarez, quien suma nueve goles en la presente edición del torneo, además de Antoine Griezmann y del arquero Jan Oblak. También están disponibles David Hancko, ya recuperado, y Ademola Lookman, aunque aún con molestias.

Tras perder la final de la Copa del Rey hace una semana y media, el equipo rojiblanco afronta esta eliminatoria con la necesidad de competir por el título europeo.

El técnico Diego Simeone no cuenta con José María Giménez ni Pablo Barrios, ambos por lesión, además de Nico González, quien sufrió una lesión muscular en el muslo izquierdo en el último entrenamiento.

Nico González, baja por lesión; Lookman y Hancko, en la convocatoria. (FERNANDO VILLAR/EFE)

Mientras tanto, el Arsenal presenta un descenso en su rendimiento reciente, con cuatro derrotas en sus últimos siete partidos.

Pese a ello, el conjunto londinense llega tras una victoria por 1-0 ante el Newcastle, resultado que lo mantiene como líder momentáneo de la Premier League, aunque con un partido más que el Manchester City.

El equipo de Mikel Arteta no cuenta con Kai Havertz ni Jurrien Timber por lesión. En cambio, Bukayo Saka está de regreso tras perderse varios encuentros y Eberechi Eze se encuentra disponible. El ecuatoriano Piero Hincapié apunta a la titularidad.

Con información de EFE