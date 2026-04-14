Barcelona vs. Atlético de Madrid EN VIVO HOY: ¿Dónde y a qué hora ver los cuartos de final Champions 2026?

El Barcelona se enfrenta al Atlético de Madrid por un boleto para semifinales de Champions League 2026. (Foto: Shutterstock, EFE, Atletico de Madrid, Club de Futbol Barcelona)

Todo está listo para definir al ganador de la serie entre Atlético de Madrid y Barcelona en los cuartos de final de la Champions League, una eliminatoria que llega abierta y con máxima tensión para el duelo de vuelta en el Estadio Metropolitano.

El conjunto azulgrana afronta el partido con la obligación de remontar el marcador global, mientras que el Atlético buscará hacer valer su fortaleza como local, donde no ha perdido por dos o más goles en toda la temporada.

En juego no solo está el pase a semifinales, sino la posibilidad de enfrentar al ganador de la serie entre Arsenal y Sporting de Portugal, con ligera ventaja para los ingleses tras imponerse 0-1 en la ida. Para el que quede fuera, no habrá consuelo: la eliminación será el único desenlace.

La eliminatoria tomó forma desde el primer duelo, con los goles de Julián Álvarez y Alexander Sorloth, para dar la ventaja al Atlético de Madrid en un partido que también estuvo marcado por la polémica arbitral tras una jugada que pudo significar penalti sobre Marc Pubill, lo que incluso derivó en una queja formal del Barcelona ante la UEFA.

El Atlético de Madrid se impuso 2-0 ante el Barcelona en el juego de ida de cuartos de final de Champions 2026. (Foto: EFE)

¿A qué hora inicia el partido de Barcelona vs Atlético de Madrid en Champions?

El partido de vuelta de los cuartos de final en la Champions League 2026 se disputará en casa del Atlético de Madrid.

El encuentro está programado para iniciar a la 1:00 p.m., tiempo del centro de México.

¿Dónde ver EN VIVO el Barcelona vs Atlético de Madrid en Champions?

En México, la transmisión del duelo entre el Atlético de Madrid y el Barcelona estará disponible a través de la plataforma de streaming HBO Max, que requiere suscripción.

En caso de no contar con acceso, se puede seguir el minuto a minuto mediante redes sociales oficiales de ambos clubes o a través de las actualizaciones en tiempo real de El Financiero Deportes.

¿Cómo llegan Atlético de Madrid y Barcelona a la vuelta de cuartos de final de Champions?

El Atlético de Madrid llega con ajustes obligados en defensa. Clement Lenglet apunta a ser titular junto a Robin Le Normand, con Nahuel Molina y Matteo Ruggeri en los laterales, ante las ausencias de Marc Pubill por sanción y de David Hancko y José María Giménez por lesión.

En el mediocampo, Pablo Barrios ya trabaja con el grupo, mientras que Johnny Cardoso vuelve a estar disponible. La principal incógnita está en la portería: Jan Oblak no ha disputado los últimos seis partidos oficiales, por lo que, si no está al cien por ciento, Juan Musso repetiría como titular.

El equipo rojiblanco no atraviesa su mejor momento en resultados, con cuatro derrotas en sus últimos cinco partidos de LaLiga, aunque su rendimiento en esta eliminatoria será el verdadero termómetro de su temporada, con la posibilidad de volver a unas semifinales de Champions League por primera vez desde 2016-2017.

Del lado del Barcelona FC, el panorama es distinto. El equipo llega impulsado por el gran momento de Lamine Yamal, quien fue figura en el reciente derbi ante el Espanyol, donde firmó una actuación destacada con gol y asistencias.

El conjunto dirigido por Hansi Flick ha mostrado un alto poder ofensivo, con un promedio de 2.35 goles por partido bajo su mando, aunque mantiene una asignatura pendiente en defensa, al acumular 14 partidos consecutivos de Champions sin dejar su portería en cero.

“No necesitamos ningún milagro, solo un buen partido”, aseguró el técnico alemán en la previa.

Lamine Yamal es uno de los referentes del Barcelona para la temporada 2026. (Foto: EFE)

Alineaciones probables del Atlético de Madrid vs Barcelona

El Barcelona no contará con los lesionados Christensen y Raphinha, mientras que Bernal viajó sin el alta médica. En el mediocampo, Gavi y Frenkie de Jong compiten por un lugar junto a Pedri, con Lamine Yamal como pieza fija en el ataque.

Rashford, Lewandowski y Dani Olmo podrían volver al once inicial tras descansar el fin de semana, aunque también aparecen como alternativas Fermín y Ferran Torres.

Estas son las alineaciones probables:

Atlético de Madrid : Oblak o Musso; Molina, Le Normand, Lenglet, Ruggeri; Giuliano, Llorente, Koke, Lookman; Griezmann y Julián Álvarez.

: Oblak o Musso; Molina, Le Normand, Lenglet, Ruggeri; Giuliano, Llorente, Koke, Lookman; Griezmann y Julián Álvarez. Barcelona: Joan García; Koundé, Eric García, Gerard Martín, Cancelo; De Jong, Pedri; Lamine Yamal, Fermín, Rashford; y Lewandowski.

Robert Lewandowski es uno de los delanteros más peligrosos del Barcelona. (Foto: EFE)

¿Cuáles son los partidos de cuartos de final de Champions League 2026?

El resto de partidos de Champions League para los cuartos de final son los siguientes: