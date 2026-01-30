Sorteo Champions League 2026 HOY: ¿Dónde y a qué hora ver EN VIVO?

El Sorteo Champions 2026 define los caminos para muchos equipos. Te contamos todos los detalles (Fotoarte: El Financiero / Créditos: Shutterstock).

La UEFA Champions League 2026 entra en una de sus fases más emocionantes. Este viernes, en la sede de la UEFA en Nyon (Suiza) se define el camino inmediato de 16 clubes que no lograron el pase directo a octavos y ahora deben sortear el repechaje rumbo a la ronda final.

El evento determina los emparejamientos de los play-offs eliminatorios de la Champions League, una ronda intermedia que expone a clubes históricos como Real Madrid —eliminado de la Copa del Rey—, Inter de Milán, PSG —Campeón de Champions 2025— y Atlético de Madrid a un calendario más exigente y a rivales incómodos.

¿A qué hora es el sorteo de la Champions League 2026?

El sorteo se realizará este viernes 30 de enero de 2026, con el siguiente horario para México y España:

05:00 horas | Tiempo del centro de México

12:00 horas | Hora peninsular de España

¿Dónde ver EN VIVO el sorteo desde México?

La transmisión oficial del sorteo estará disponible en vivo y gratis a través de plataformas oficiales, además de televisión de paga.

UEFA TV , vía streaming en UEFA.com y la app oficial de la Champions League

, vía streaming en UEFA.com y la app oficial de la Champions League HBO Max , con la señal de TNT Sports (en México)

, con la señal de TNT Sports (en México) TNT Sports México, en televisión de paga

¿Quiénes participan en el sorteo de los play-offs?

Tras el cierre de la fase liga, 16 equipos quedaron ubicados entre el noveno y el lugar 24 de la tabla general. Ocho llegan como cabezas de serie y ocho como no sembrados.

Equipos cabeza de serie

Estos clubes disputarán el partido de vuelta como locales:

9. Real Madrid

10. Inter de Milán

11. Paris Saint-Germain

12. Newcastle

13. Juventus

14. Atlético de Madrid

15. Atalanta

16. Bayer Leverkusen

Equipos no cabezas de serie

17. Borussia Dortmund

18. Olympiacos

19. Club Brugge

20. Galatasaray

21. Mónaco

22. Qarabağ

23. Bodø/Glimt

24. Benfica

¿Cómo funciona el sorteo de la Champions League?

Antes de conocer los cruces, te explicamos cómo funciona el mecanismo del sorteo. Cada cruce se define a partir de la posición final en la fase liga:

Los clubes ubicados en 9 y 10 enfrentarán a los 23 o 24

enfrentarán a los Los de 11 y 12 , contra 21 o 22

, contra Los de 13 y 14 , frente a 19 o 20

, frente a Los de 15 y 16, ante 17 o 18

La UEFA eliminó las restricciones por país, por lo que pueden enfrentarse clubes de la misma liga o equipos que ya se cruzaron en la fase anterior.

Real Madrid, Inter y Atlético: favoritos, pero advertidos

Más allá del rival, el sorteo no altera el estatus de favorito de clubes como Real Madrid —sin Xabi Alonso— e Inter, que enfrentarán a Benfica o Bodø/Glimt. El conjunto noruego emerge como la gran revelación tras vencer al Manchester City —propiedad de Mansour bin Zayed— y al Atlético en el Metropolitano.

El Madrid llega condicionado por su caída en Lisboa ante el Benfica, un partido que lo empujó al repechaje pese a los goles de Kylian Mbappé —exjugador del PSG—.

Tras ese duelo, el francés fue autocrítico: “No tenemos continuidad en el juego. Eso no es de un equipo campeón”.

En el caso del Atlético de Madrid, el sorteo lo puede emparejar con Galatasaray o Club Brugge, rivales accesibles en el papel, pero con antecedentes que invitan a la cautela. El equipo de Diego Simeone acumuló 26 remates ante Bodø/Glimt y solo convirtió una vez, una falta de eficacia que hoy pesa más que el nombre del rival.

PSG, Newcastle y un aviso reciente

El Paris Saint-Germain —propiedad de Nasser Al-Khelaïfi— y el Newcastle también quedaron fuera del top ocho tras empatar entre sí. Ambos enfrentarán a Mónaco o Qarabağ, con un antecedente incómodo para los parisinos: el Mónaco ya venció al PSG esta temporada en la liga francesa.

Sobre el repechaje, Vitinha llamó a la calma: “No tenemos que pensar demasiado en el repechaje. El año pasado pasó lo mismo y todo cambió”.

Fechas clave del camino al título: ¿Cómo está el calendario de la Champions 2026?

Los play-offs eliminatorios se disputan a doble partido en febrero:

Ida: 17 y 18 de febrero de 2026

Vuelta: 24 y 25 de febrero de 2026

Los ocho ganadores avanzan a octavos de final, cuyo sorteo se realizará el 27 de febrero. La final de la Champions League 2025/26 se jugará el 30 de mayo en Budapest.

Al cierre del sorteo, la UEFA confirmará fechas y horarios oficiales de cada eliminatoria.

