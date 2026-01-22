‘¿Rata de dos patas?’ Manuel Toscano, compositor y alcalde de Catemaco, presume visita al Santiago Bernabéu

Manuel Toscano fue criticado por ir a ver al Real Madrid con 20 días en su cargo.

“Disfrutando del futbol”, así fue como Manuel Eduardo Toscano, compositor de ‘Mátalas’ y alcalde de Catemaco, Veracruz, compartió su visita al estadio Santiago Bernabéu para el partido de Champions League entre el Real Madrid y el Mónaco, donde el cuadro ‘merengue’, dirigido por Álvaro Arbeloa, goleó 6 a 1.

Las críticas contra Toscano, quien lleva menos de un mes en el cargo, se intensificaron en redes sociales, ya que el funcionario de Movimiento Ciudadano aprovechó su visita a la Feria Internacional de Turismo (Fitur) 2026 para presuntamente gastar miles de pesos en un partido del Real Madrid.

Manuel Toscano compartió que fue “un orgullo” estar en la Fitur representando a Veracruz, y que parte de su labor fue hacer que Catemaco “sea un destino visitado todo el año”.

Además, compartió acercamientos con alcaldes de ciudades como Punta Cana en República Dominicana; Dolores Hidalgo, en Guanajuato, y Tequisquiapan, en Querétaro.

Toscano confirmó que tuvo conversaciones con el embajador de México en España, además del gobernador de Jalisco, Pablo Lemus.

“Con cada encuentro estamos construyendo acuerdos y redes que colocan a Catemaco en la agenda turística, con una visión clara: fortalecer nuestra economía local a través del turismo“, escribió Manuel Toscano en sus redes sociales.

De Paquita la del Barrio a Catemaco: Esto sabemos de Manuel Toscano

Ahora en el ojo de la polémica y representando a Veracruz en la Fitur, Manuel Eduardo Toscano no es tan reconocido por su carrera política como sí lo es por su trayectoria musical.

Ha compuesto más de mil canciones, algunas de ellas interpretadas por cantantes mexicanos como Los Tigres del Norte, Jenni Rivera y Vicente Fernández.

Algunas de sus composiciones más famosas son:

‘Rata de Dos Patas’, interpretada por Paquita la del Barrio, fallecida en 2025.

‘Mátalas’, interpretada por Alejandro Fernández.

‘Señor Locutor’, interpretada por Los Tigres del Norte.

‘Querida Socia’, interpretada por Jenni Rivera.

La Sociedad de Autores y Compositores de México reconoce a Manuel Toscano como uno de los compositores más importantes en la música regional mexicana.

Aunque nació en Catemaco, Veracruz, la carrera de Manuel Toscano como compositor fue en la Ciudad de México, donde se ganó la vida como vendedor ambulante, además de que en ciertas ocasiones fingía ser sordomudo para poder vender llaveros.

Hace más de 20 años Manuel Toscano entró a la política, y se convirtió en alcalde de Huatusco, Veracruz, mientras que el año pasado ganó las elecciones para ser presidente municipal de Catemaco, con el apoyo de Movimiento Ciudadano.