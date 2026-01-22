Las risas no faltaron: Senadora de Morena asegura que Taiwán es parte de México

La confusión ocurrió durante un evento de la embajada de Taiwán en México

La senadora de Morena, Ana Lilia Rivera, afirmó durante un evento público en Tlaxcala que Taiwán es parte de México, lo cual generó polémica y reacciones inmediatas en redes sociales.

La declaración se dio durante la entrega de computadoras gestionada con la embajada de Taiwán en México.

La afirmación de Ana Lilia Rivera fue registrada en video y difundida ampliamente. “Taiwán es uno de los lugares del país, donde el desarrollo científico y tecnológico es verdaderamente impresionante”, expresó la legisladora.

En medio de la entrega de tecnología, la senadora destacó el desarrollo científico y tecnológico que observó en Taiwán, aunque usó un giro que implicó confusión entre territorios nacionales.

Junto a Rivera estuvo presente Iván Lee, embajador y representante de la Oficina Económica y Cultural de Taiwán en México, quien encabezó la donación de 25 computadoras de alto rendimiento al plantel.

Ana Liliia Rivera senadora Morena Taiwán La senadora de Morena, Ana Lilia Rivera aseguró que Taiwán es un lugar de México. La confusión provocó críticas en redes sociales

Rivera gestionó la donación de equipo informático para fortalecer el laboratorio de Inteligencia Artificial del CBTIS 303, una acción vinculada con el impulso a la educación tecnológica en el nivel medio superior de Tlaxcala.

La presencia del embajador de Taiwán en el evento fue parte de este esfuerzo por estrechar relaciones educativas y tecnológicas entre ambos países.

La donación procuró mejorar la infraestructura académica y ofrecer a estudiantes mayores oportunidades de formación especializada en áreas como inteligencia artificial.

¿Qué dijo Ana Lilia Rivera sobre Taiwán?

Durante su intervención, la senadora expresó que “Taiwán es uno de los lugares del país donde el desarrollo científico y tecnológico es verdaderamente impresionante”, comentario que fue interpretado como si la isla asiática formara parte del territorio mexicano.

El uso de ese giro generó críticas en redes sociales y cuestionamientos sobre el conocimiento geográfico y político de Rivera, considerándose un error en un contexto diplomático.

Taiwán es un territorio en Asia Oriental con estatus político complejo y fuera de la soberanía mexicana.