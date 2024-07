‘El Poder Judicial obstruye decisiones del Congreso’: Presidenta del Senado critica a Norma Piña

Ana Lilia Rivera Rivera, presidenta de la Mesa Directiva del Senado, aseveró que hay una declaratoria de una irresponsable confrontación entre los poderes Legislativo y Judicial, prácticamente, desde que llegó Norma Piña al cargo de ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

“Hemos tenido al Poder Judicial prácticamente, desde el momento en que llegó la actual presidenta, obstruyendo, invalidando y anulando las decisiones del Congreso General, no solamente del Senado de la República. Por lo tanto, esta es una confrontación que ellos han creado”, dijo en entrevista al término de una ceremonia Solemne en el Senado.

“Hay una declaratoria de una irresponsable confrontación desde hace mucho tiempo, no es ahora”, recalcó la morenista, en la coyuntura donde se dan los foros nacionales para ampliar el diálogo sobre la reforma constitucional al Poder Judicial y tras el recurso que el Senado presentó en contra de esta decisión.

La morenista argumentó que la legislación en materia de amparo se dio a raíz para no permitir que un Juez de Distrito suspenda efectos de leyes generales en acciones de amparo.

“Creo que el Poder Judicial tendría que reflexionar en estos momentos, que las condiciones políticas cambiaron y que construir el diálogo es lo más prudente, ante una reforma al Poder Judicial inminente. La confrontación no sirve de nada, no lo van a lograr, porque vamos a ganar, porque nos asiste la ley, porque la Constitución nos protege”, comentó.

La senadora de Morena, Ana Lilia Rivera, advirtió, no obstante, que “hagan lo que hagan, no van a conseguir que estos dos magistrados sean nombrados porque no hay condiciones para eso, y quien lo ordena no tiene facultades para eso’'.

¿Qué pasó con el caso de los dos magistrados?

El juez Rodrigo de la Peza López es acusado de haberse extralimitado en su función al ordenar a la Sala Superior del TEPJF designar, en un plazo no mayor a 24 horas, a dos magistraturas faltantes para su plena integración.

Desde noviembre del 2023, la Sala Superior del TEPJF tiene sólo cinco de sus siete miembros. Su debida integración hoy es prioridad, pues debe calificar la elección presidencial, para lo cual debe tener al menos seis magistraturas.

No obstante, los magistrados del TEPJF dijeron que De la Peza López carece de competencia para imponer dicha medida cautelar.

Durante una sesión extraordinaria, las y los magistrados del TEPJF estimaron que las medidas del juez son injustificadas y excesivas, por lo que el Tribunal acordó no dar trámite al resolutivo y denunciar penalmente al juzgador.