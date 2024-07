Pospone TEPJF resolución de 35 impugnaciones a elección

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) pospuso ayer, de última hora, la resolución de 35 juicios de inconformidad todos promovidos contra el resultado de la elección presidencial del 2 de junio pasado.

Asimismo, desechó 37 recursos de reconsideración promovidos para impugnar el resultado electoral en diversos distritos del Estado de México, correspondiente a la elección a diputaciones federales y senadurías.

Con ello, quedó firme el resultado dado a conocer en su momento con base en los cómputos distritales del Instituto Nacional Electoral (INE).

En el caso de las 35 impugnaciones, se preveía que también fueran desechadas por el TEPJF con base en alguna de las causales de improcedencia, entre ellas su promoción fuera del periodo permitido por la Ley Electoral, según los proyectos publicados.

Los recursos estaban enlistados para ser discutidos en la sesión pública de este miércoles, pero al inicio de la misma se anunció que los 35 casos habían sido retirados por los magistrados ponentes.

No se tiene claridad de cuándo podrían ser resueltos esos casos. Lo que sí se sabe es que podrían votarse junto con otros que se promovieron contra el resultado de la elección presidencial.

En los juicios retirados, promovidos por Movimiento Ciudadano y el PRD, se impugnó el resultado de la elección presidencial en estados como Puebla, Coahuila, Querétaro, Ciudad de México, Estado de México y Nuevo León, entre otros.

En la sesión se explicó que el desechamiento fue porque los interesados no presentaron los expedientes a tiempo o porque las personas que aparecen como firmantes no garantizaron el interés jurídico.

“La ley se aplica con rigor o no se aplica, salvo cuando hay materia de interpretación…No me puedo pronunciar sobre esos asuntos, en los juicios siempre habrá intereses y una decisión jurídica no necesariamente le da la razón a los promoventes”, dijo tras la sesión el magistrado Reyes Rodríguez.

Al día de hoy el TEPJF ha resuelto 9 mil 323 asuntos relacionados con los procesos electorales 2023-2024, y aún tiene por resolver 866. Entre ellos están los dos juicios de inconformidad presentados por el PAN y el PRI, así como un juicio ciudadano presentado por la excandidata presidencial Xóchitl Gálvez.

Para el caso de diputaciones y senadurías se tienen que resolver antes del 28 de agosto y para el caso de la elección presidencial 6 de septiembre.