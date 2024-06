‘Yo presenté la iniciativa’: AMLO da razón a Xóchitl por propuesta para castigar traición a la patria

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo estar de acuerdo con la excandidata presidencial del PRI-PAN-PRD, Xóchitl Gálvez luego de que presentara en el Senado una iniciativa para juzgar al presidente por “traición a la patria” al intervenir en las elecciones 2024.

En su conferencia de prensa diaria desde Palacio Nacional, el mandatario señaló que durante su administración abogo para que un presidente pueda ser juzgado por delitos electorales y traición a la patria.

“Nosotros modificamos la Constitución para que al presidente se le pueda juzgar por cualquier delito que no haya fuero es una cuestión nada más de las leyes, pero yo estoy totalmente de acuerdo, yo presente la iniciativa”, afirmó desde Palacio Nacional.

El miércoles 26 de junio, la senadora del PAN en conferencia de prensa dijo busca adicionar el artículo 123-Bis al Código Penal Federal con nuevas sanciones para el jefe del Ejecutivo federal en caso de vulnerar alguno de los principios.

Al respecto, el mandatario rechazó haber intervenido en las elecciones del pasado 2 de junio y criticó a los integrantes de la oposición por ser “hipócritas” y no ver por los intereses del pueblo.

“No soy igual que ellos, no somos iguales, yo soy demócrata, ellos son partidarios de la oligarquía no de la democracia, son sepulcros, son muy hipócritas, en sentido estricto no son demócratas, ellos no quieren al pueblo”, sostuvo.

Según la iniciativa, las sanciones que podría tener un mandatario federal serían de 10 a 50 años de prisión y una multa de hasta 3 mil Unidades de Medida y Actualización, que hoy equivale cada una a 108,57 pesos (5,99 dólares), es decir, una sanción total de hasta 325 mil 710 pesos (17.751 dólares).

¿Qué propuso Xóchitl Gálvez en la iniciativa para juzgar a presidentes?

Gálvez enlistó las conductas por las que podrían sancionar al presidente o la presidenta de México: que use o permita el uso de recursos públicos, bienes, fondos, servicios o beneficios relacionados con la administración pública para incidir en el electorado y posicionar a una persona precandidata, aspirante a candidata, candidata a partido político o coalición.

También que use o permita usar esos recursos para incidir en el electorado, denostar, atacar, injuriar o difamar a una persona precandidata, aspirante a candidata, candidata, partido político o coalición.

Y que ejerza por cualquier medio violencia política de género en contra de una persona precandidata, aspirante a candidata, candidata, partido político o coalición, con la finalidad de incidir en el electorado o que vulnere por cualquier medio los principios de equidad, imparcialidad y neutralidad electoral.

Además, Gálvez propuso un artículo 5-Bis a la Ley General en Materia de Delitos Electorales para aplicar las sanciones del Código Penal Federal en los casos de delitos cometidos por titulares del Poder Ejecutivo Federal.

La semana pasada, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) encontró que López Obrador incurrió en varias faltas legales, entre ellas violencia política de género, durante el más grande proceso electoral en el país, pero no recibió ninguna sanción.

Ante ello, la senadora afirmó que ha impugnado que no se sancione al presidente por estos hechos al argumentar que cualquiera que incurra en violencia política recibe una multa y está obligado a ofreció una disculpa pública.

“En este caso el presidente cometió violencia política en razón de género y no se le ha puesto ninguna de estas sanciones. Y dos, el tribunal ya determinó que el presidente efectivamente intervino en la elección, pero tampoco se le castiga”, lamentó.

* Con información de EFE