Xóchitl presenta iniciativa para castigar a AMLO por traición a la patria: ‘No me quedaré de brazos cruzados’

Xóchitl Gálvez, excandidata por la oposición a la Presidencia, presentó este miércoles 26 de junio una iniciativa en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador para castigarlo por intervenir en las elecciones 2024 y “traición a la patria”.

En el Congreso de la Unión y frente a medios de comunicación, la senadora panista leyó la iniciativa que recibirá la Comisión Permanente, con el objetivo de sancionar a AMLO por su intervención antes, durante y en cada una de las etapas del proceso electoral 2024.

La panista acusó que los ataques del mandatario federal en contra de la oposición durante sus conferencias matutinas favorecieron a Morena y sus candidatos, por ello, recalcó que las autoridades electorales no hicieran nada.

“No me quise quedar con los brazos cruzados, no es una buena señal para la democracia que el presidente de la República intervenga de la manera en cómo lo hizo, sin que la autoridad eletoral hiciera absolutamente nada”, acusó.

Además, Xóchitl inisitió que AMLO “jamás me dio mi derecho de réplica de decir que yo iba a quitar los programas sociales y ese fue el tema de toda la campaña, que yo iba a quitar los programas sociales, hicieron un spot”.

En ese sentido, Gálvez recordó que hace unos meses el INE ordenó medidas cautelares contra AMLO porque incurrió en violaciones en al menos 22 ocasiones respecto de 31 conferencias mañaneras, por lo que le pidió al mandatario abstenerse en opinar sobre temas electorales y de difundir propaganda gubernamental.

A pesar de estas denuncias, la panista lamentó que el Tribunal Electoral declaró que no es posible sancionar al presidente de la República debido a que “constitucionalmente no cuenta con un superior jerárquico”.

Por esta razón, Xóchitl propone en su iniciativa reforma el Código Penal y la ley general de delitos electorales, con la finalidad de tipificar y sancionar como traición a la patria a las conductas del titular del Ejecutivo cuando estas violen las leyes electorales, ya sea dentro o fuera de este proceso.

¿En qué casos podría ser sancionado AMLO, según la iniciativa de Xóchitl Gálvez?

En su reforma, Xóchitl Gálvez propone que si el jefe del Ejecutivo comete el acto de traición a la patria se le impongan sanciones como de prisión de 10 a 50 años o una multa de hasta 3 mil unidades de medida y actualización cuando realice alguna de las conductas siguientes: