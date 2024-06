Xóchitl Gálvez va por AMLO: Presenta impugnación del proceso electoral por intervención del morenista

Xóchitl Gálvez, excandidata a la presidencia de nuestro país de la alianza PAN, PRI y PRD, presentó la impugnación al proceso electoral 2024 para que se investigue y sancione la intervención del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, además de la violencia e intervención del crimen organizado.

La senadora aclaró que no se trata de pedir la anulación de la elección, sino de que exista una sanción al Primer Mandatario por su intromisión en el proceso electoral.

‘’Nunca más una elección con la intervención del Presidente de la República y el crimen organizado. He presentado formalmente la impugnación al proceso electoral para que se investigue y se sancione a quienes violaron la ley. Pido castigo ejemplar y regaño público para @lopezobrador_’', escribió la panista en la red social ‘X’, donde también compartió el documento que hizo llegar a las autoridades electorales.

¿Por qué Gálvez presentó impugnación sobre las elecciones 2024?

Explicó que se presentó un Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano, con el objetivo de aportar elementos a la calificación presidencial.

Agregó que las elecciones del 2 de junio no se caracterizaron por ser ‘limpias y de piso parejo’, pues se utilizó el aparato del Estado para promover a la candidata Claudia Sheinbaum.

“Sí estoy impugnando. No estoy pidiendo la anulación de la elección. Lo que estoy pidiendo es que el Tribunal sancione al Presidente porque ha habido más de 50 tarjetas amarillas. Decía yo: en un partido de futbol con dos tarjetas amarillas te expulsan y aquí no. El Presidente siguió, siguió, siguió y algo tiene que hacer el Tribunal. El Tribunal no puede dejarla pasar”, aseguró.

Agregó que, además, pedirá al Tribunal investigar el uso de recursos públicos en la campaña de la candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, pues el Presidente presentó como propios los programas sociales y expresó que si ganaba otro partido los quitarían.

En el documento que entregó al Instituto Nacional Electoral (INE), Xóchitl Gálvez recordó que antes del inicio del proceso electoral, el Presidente utilizó las conferencias matutinas para actuar como un auténtico “jefe de campaña” de Sheinbaum.

Además, existió una clara intervención sistemática y reiterada de las y los gobernadores, quienes se dedicaron a promocionar la candidatura de la morenista.

Gálvez exhortó a las autoridades electorales a emitir garantías de reparación y no repetición sobre la intervención del Presidente de la República en un proceso electoral.

La excandidata también argumentó que estas prácticas ya forman parte del modelo de comunicación política de Morena.

