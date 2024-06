Gabinete de Claudia Sheinbaum: ¿Cuándo lo presenta y qué funcionarios ‘suenan’?

¿Cuándo Claudia Sheinbaum presentará su nuevo gabinete y qué funcionarios de CDMX suenan? De acuerdo con la columna de Raymundo Riva Palacio en El Financiero, hasta ahora son cuatro los miembros que podrían formar parte de su gabinete.

Según el columnista, la sucesora del presidente Andrés Manuel López Obrador repetirá a dos integrantes del ganinete del actual mandatario que son: Rogelio Ramírez de la O para la Secretaría de Hacienda y Alejandro Gertz Manero, para la Fiscalía General de la República.

Sheinbaum, quien abanderó a la coalición de ‘Sigamos Haciendo Historia’, dijo que no adelantaría información sobre su equipo cercano de trabajo y que será la próxima semana cuando lo presente. No obstante, ya han comenzado a circular algunas listas no oficiales sobre quiénes podrían ser sus secretarias y secretarios de Gobierno.

Sin embargo, de estos posibles miembros hay otros dos nombres que resuenan según señala la columna ‘El gabinete de Sheinbaum’ quienes serían: Rosaura Ruiz, quien fue secretaria de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación en el gobierno de Sheinbaum en la Ciudad de México y que podría asumir el puesto como secretaria de Educación.

Y Andrés Lajous, secretario de Movilidad CDMX, que pasaría a ser secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes.

¿Qué pasará con Omar García Harfuch?

Aunque desde un inicio Claudia Sheibaum habría propuesto a Omar García Harfuch para la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, en esta ocasión se especula que Harfuch podría ocupar el mismo cargo como secretario de Seguridad y Protección Ciudadana a nivel federal.

“Es un funcionario que ha impulsado fuertemente la virtual presidenta electa, a contracorriente incluso de López Obrador. Cuando el Presidente lo bajó de la contienda por la candidatura a la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México pese a haber ganado la encuesta, le ofreció la Secretaría de Gobernación en el futuro gobierno”, precisa Riva Palacio.

Sin embargo, hasta el momento no hay indicios de que López Obrador haya dado su aprobación para que sustituya a Rosa Icela Rodríguez, quien no tiene una buena relación con la virtual presidenta electa.

Por lo que, se espera que la virtual presidenta electa decida en los próximos días si Omar García Harfuch se queda en el Senado o se va al gabinete.