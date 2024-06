¿AMLO contradice a Sheinbaum sobre reforma al Poder Judicial? ‘Ya se sabe lo suficiente’

El presidente López Obrador acordó con Claudia Sheinbaum sacar el Plan C en septiembre, incluida la reforma al Poder Judicial.

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró este martes que “ya se sabe lo suficiente” sobre la reforma del Poder Judicial, pese a que la presidenta virtual, Claudia Sheibaum, anunció que se abrirá una gran discusión en torno a esta iniciativa.

“Ya se sabe lo suficiente, se ha venido informando a ustedes (los periodistas) les consta de como hay mucha corrupción en el Poder Judicial, está secuestrado tanto por la delicuencia organizada como por la delicuencia de cuello blanco y no esta el Poder al servicio del pueblo”, comentó el dirigente desde Palacio Nacional.

Luego de que se diera primera reunión entre el presidente y Claudia Sheinbaum, la ganadora de las elecciones del 2 de junio, anunció que la reforma al Poder Judicial, así como otras iniciativas del ‘plan C’, irán a parlamentos abiertos y consultas amplias antes de su votación en septiembre.

No obstante, el mandatario urgió a que se apruebe la reforma debido a que, remarcó, el Poder Judicial está mal en general.

“Claro que desde hoy ya, es más ya esta el debate pero hay que hacerlo público porque ya están actuando los que no quieren la reforma, están moviendose como siempre lo hacen nada más que ya se que no les gusta por que son 20 paquetes de reforma, esta es la que les da salpullido pero no se dan cuenta porque son muy cerrados de que es beneficio de todos”, dijo.

En este sentido, afirmó que la reforma busca lograr que en el país haya un “autentico estado de derecho” que permita al gobierno representar a todos los mexicanos sean ricos o pobres.

“Esto da confianza al inversionista, no que se tiene un Poder Judicial donde no hay una verdadera competencia porque predominan los monopolios y ¿por qué predominan? porque los monopolios tienen más influencia al Poder Judicial, porque se supone que es un poder autonomo independiente pero en los hechos no es así. Son poderes que están al servicio de minorias”, acusó.

¿Qué dijo Claudia Sheinbaum sobre la reforma al Poder Judicial?

Al ser cuestionada por un reportero sobre si se va a discutir la reforma al Poder Judicial, la excandidata de Morena afimró que lo discutirá el pueblo de México.

“Sí, parlamento abierto, pero no solamente ahí, que lo discuta el pueblo de México y también los profesionistas vinculados con el Derecho y la Justicia”, respondió Sheinbaum.

En este sentido, no abrió la puerta a modificaciones a la reforma al Poder Judicial, solo que permitirá el diálogo de legisladores, barras de abogados, y de especialistas, además de que recibirá a los trabajadores del Poder Judicial.

En tanto, dijo que la próxima semana presentará a su gabinete, y que acompañará a López Obrador en algunos de los eventos de su ‘gira del adiós’.