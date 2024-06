Claudia Sheinbaum ‘la rompe’ en Neza y Edomex: ‘Es bueno tener una mujer presidenta’

Hace 6 años, el ex alcalde de Nezahualcóyotl por Morena, Juan Hugo de la Rosa, fue arropado por los habitantes mexiquenses. Hoy, ganó las elecciones 2024 para diputado federal.

El triunfo de Morena en las pasadas elecciones no fue sorpresivo para vecinos de la colonia El Sol, en Nezahualcóyotl, en la frontera entre el Estado de México y la capital.

Las bardas y lonas en apoyo de Claudia Sheinbaum estaban por todos lados, la gente hablaba maravillas de los programas sociales del presidente López Obrador y los vecinos se organizaron para promover el voto por el partido guinda.

Ignacio Cruz, “Nachito” como lo llaman los vecinos, y Juana Velázquez, su esposa, contaron que ellos han apoyado a López Obrador desde hace mucho tiempo.

Incluso llegaron a ir al Zócalo, al Auditorio Nacional y, claramente, a las visitas que llegó a realizar el ahora presidente en Neza.

Al pie de su tienda en la colonia El Sol, en Neza, cuentan que hace seis años, cuando Juan Hugo de la Rosa, entonces perredista y ahora en Morena, era presidente municipal, Nachito ayudaba a repartir despensas que daba el municipio a los vecinos.

Los vecinos cuentan que la pareja ayudó a repartir propaganda de Morena. “Eran muy respetuosos”, comentaron, como diciendo que si alguien no quería una lona, no había problema.

Este trabajo en su colonia también lo contó Máximo Mendiola, Don Max, vecino también de Neza y quien forma parte de la organización Que Siga la Democracia, que también promueve el voto por Morena.

Con este grupo, el vecino de Neza contó que van de puerta en puerta, casa por casa, para preguntarle a las personas qué problemas tienen y qué apoyos necesitan.

“Es otro tipo de política. Primero hay que darle a la gente y luego pedirles”, sostuvo Don Max, quien se gana la vida haciendo piñatas.

Además, aunque afirmó que no recibe ninguna ayuda por parte del gobierno, el vecino apuntó que la gente, sobre todo los adultos mayores, la valoran mucho.

“Antes relegaban al adulto mayor, lo ponían en un cuartito y no le hacían caso. Ahora lo apapachan, le dan de comer bien, lo empoderan más que nada”, sentenció.

Por su parte, Rubén Alarcón, quien también creció en este municipio, narró que “la familia me decía que Sheinbaum tiene buenas ideas, buenos planes para el gobierno, y se nota que Morena ha hecho buenas obras”.

A esto se sumó que el actual gobierno “nos ha tratado muy bien como jubilados”, admitió que también apoya a la “4T” porque se ha visto beneficiado por los programas, y espera que Sheinbaum mantenga estas ayudas.

Neza y Edomex se rinden ante Sheinbaum

La combinación del trabajo de los vecinos con los programas sociales, llevaron a que Sheinbaum obtuviera 299 mil 286 votos en Ciudad Neza. Una diferencia importante con Xóchitl Gálvez, quien quedó en segundo lugar también en la zona con 96 mil 675 votos.

Este apoyo a Morena se repitió en otros municipios del Estado de México, como es Chimalhuacán, en donde la morenista conquistó 104 mil 106 votos, más del triple que la panista que obtuvo 34 mil 256.

Aquí, Juventino Pedraza, un plomero de 73 años que ahora abre la puerta con una camisa a medio poner sostiene que apoyó al partido oficial por los beneficios que ha tenido.

Quien sí recibe el apoyo de adultos mayores, apuntó que “yo ya no trabajo, dependo del apoyo que él (presidente) me da. Si no fuera por eso, dime tú (¿qué tendría?)”.

Por esto, reflexionó que “ahora que nos ha llegado la oportunidad de un buen gobierno, hay que seguirlo”. Además, agregó que “un político nato, hecho, sabe las necesidades que el pueblo tiene… como el presidente López Obrador”

A su vez, Marisela Peñaloza, vecina de este municipio, le dijo a este diario que, aún cuando no pudo votar porque una lesión en la pierna la mantuvo en su casa, su apoyo iba a ser para la morenista.

Mientras recordaba que Xóchitl Gálvez dijo que si no tienes una propiedad a los 60 años “eres muy güey”, la señora Peñaloza soltó “para el pueblo no van las groserías ni los malos tratos”.

En este sentido, agregó que “si ya hemos sufrido demasiados malos tratos con otros gobiernos, debemos respetar a los que nos gobiernan, y ellos a nosotros”.

Visiblemente enojada con las declaraciones de la panista, concluyó “eso no va porque son groserías. Personas como nosotros a lo mejor no tuvimos los mismos estudios que la señora, pero hemos salido adelante con trabajo”.

Claro que el apoyo al morenismo se dio en otros sectores, no únicamente entre los que reciben apoyos sociales.

Joan Huerta, un joven de 28 años encargado de un taller mecánico en Texcoco, mismo que recibe a los clientes con una manta de Sheinbaum en la reja, sostuvo que en su vida sólo ha votado por los guindas, tanto en el 2018 como ahora.

“Desafortunadamente tengo familia política que siempre ha estado con el PRI, entonces también conozco cómo trabajan, y no me ha convencido su forma de trabajo”, sentenció.

No sólo en la frontera entre el Estado de México y la capital se dio esta oleada de apoyo a Morena. Esto también se percibió en el sur de la Ciudad de México.

Así lo constataron Santos Anastasio y su esposa Isabela, o “Chavela” como la llaman con cariño, quienes incluso ayudaron a repartir propaganda de Sheinbaum y Clara Brugada en Xochimilco. La razón principal de su apoyo, en este caso, sí fueron los programas sociales.

“Mi dinero es una ayuda tremenda. Es cada dos meses, viene ahora en julio, primero Dios, y vamos a seguir con él (López Obrador). No hay de otra”, exclamó Santos.

Ese dinero lo usa para medicinas, la despensa de la casa o lo que se necesite, por lo que apuntó que “esperamos que Claudia sea buena presidenta y que cumpla lo prometido”.

Por su parte, Chavela dijo “nadie nos ha dado lo que nos están dando”. Esos seis mil pesos bimestrales “me ayudan bastante para medicamentos o comprar algo que nos haga falta”.

Su hijo, Enrique Jiménez, no recibe ningún apoyo por parte de las autoridades. Sin embargo, también apoyó a la continuidad ya que es algo que él no pudo tener.

“Obrador da becas a los estudiantes, algo que yo hubiera querido hace muchos años, para poder seguir estudiando. Yo corté mis estudios por… sí, por falta de dinero”, señaló. “Yo voté relativamente para que sigan esos proyectos”.

Esto llevó a Marisol Méndez a apoyar también la continuidad. Con una playera con el apellido Harfuch desgastado en el pecho, la señora sostuvo que su voto lo dio para que su familia pudiera seguir recibiendo el apoyo.

“Mi hija es estudiante. Bien o mal, ese dinero que le da el señor presidente, López Obrador, es muy importante para ella porque ella no puede solventar un trabajo, es menor de edad y está en la prepa. Lo que le da es mucha ayuda para ella”, sentenció.

Al hablar con los vecinos de Xochimilco, cerca de La Noria donde entrena Cruz Azul, no todos parecen convencidos, aún cuando apoyaron a los guindas en la elección.

Ernesto Gutiérrez, desde el mostrador de su tienda, sostuvo que votó por Sheinbaum, aunque no estaba completamente convencido por Morena.

“Es bueno tener una presidenta mujer, ya necesitamos una presidenta, a ver qué tal responde. Porque todos llegan a llenar sus bolsillos, hasta Andrés Manuel López Obrador”, aseguró.

“Oiga, pero Xóchitl también es mujer, ¿por qué no apoyarla a ella?”, cuestionó el reportero. La respuesta fue seca, “es muy agresiva, se nota. Mejor Sheinbaum, más tranquila”.