Nuevo choque entre Xóchitl y AMLO: Gálvez lanzará reforma para acusarlo de ‘traidor a la patria’

Xóchitl Gálvez, excandidata a la Presidencia, dijo que promoverá una iniciativa para que el presidente Andrés Manuel López Obrador sea juzgado como “traidor a la patria”, supuestamente por ‘meter las manos’ en las elecciones en las que perdió por más de 32 puntos contra Claudia Sheinbaum.

“Hoy no pasa nada, no está tipificado como un delito. Hoy al Presidente no se le puede hacer absolutamente nada. Es mentira que el fuero se quitó, y el único delito por el que se le puede juzgar es que traicione a la Patria. Entonces que sea considerado traición a la Patria que se haya metido en la elección, la violencia política en razón de género también lo estoy poniendo”, dijo Gálvez este jueves 20 de junio.

La excandidata presidencial de la alianza PRI-PAN-PRD había anunciado la impugnación de la elección, y más allá de regatear los resultados de las elecciones presidenciales, su intención es dejar precedente sobre una supuesta “elección de Estado”, en la que el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador influyó financieramente y desde su conferencia matutino, según explicó en días pasados durante una entrevista con Latinus.

Gálvez dijo que la semana que viene lanzará su iniciativa, a la espera de que se vote en el próximo periodo de sesiones y que con ello se pueda castigar al Presidente, así como a cualquier otro mandatario que influya en los resultados de las elecciones.

Se espera que en los próximos días Xóchitl Gálvez recupere su lugar como senadora, y que con ello ofrezca más detalles sobre cómo llevará la impugnación de la elección, así como la iniciativa con la que intenta que López Obrador sea castigado por su rol en las elecciones.

Cabe destacar que las declaraciones de Gálvez ocurrieron luego de un encuentro con Marko Cortés, líder nacional del PAN y con quien protagonizó una serie de polémicas, luego de que revelara que tras llamar a Claudia Sheinbaum para felicitarla por su triunfo en las elecciones, Cortés le gritó y le dijo que era “indigno” felicitar a la candidata de Morena.