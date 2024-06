¿Por qué le preguntaron a AMLO sobre Pepe Aguilar en la mañanera?

Las mañaneras del presidente Andrés Manuel López Obrador viven sus últimos días, incluso ya está planeado el menú del almuerzo para la celebración de cierre de las conferencias. Este jueves lo cuestionaron sobre las declaraciones del cantante Pepe Aguilar en torno al fin de la violencia por el crimen organizado en México.

En entrevista con Adela Micha hace unos meses, el intérprete de ‘Directo al corazón’ reveló que es amigo del expresidente Felipe Calderón y que en algún momento él le contó que la pacificación del país podría tomar mínimo 35 años: “Yo le decía ‘señor, no me diga eso, ¿cómo 35 años? Por el amor de Dios’”, añadió en un comentario sobre la situación en Zacatecas, de donde es originario.

“Yo soy un civil, soy un cantante, lo que me haya dicho no es algo oficial. Es mi amigo y platicaba eso, ahora lo estoy viendo. Yo creo que en 20 años esto todavía no se acaba”, dijo Pepe Aguilar.

¿Qué dijo AMLO en la mañanera sobre las declaraciones de Pepe Aguilar?

El presidente reaccionó con una sonrisa: “No, es mucho, ya las cosas están cambiando” y sobre el daño que ha causado la guerra: “Yo creo que no sabía bien de lo que se trataba, le dio un garrotazo a lo tonto... al avispero”, dijo sobre las decisiones de Felipe Calderón para enfrentar al crimen organizado durante su mandato.

“A lo mejor no sabía quién era García Luna, sería muy bueno que él informara sobre esto porque García Luna venía, desde jovencito, del CISEN (Centro de Investigación y Seguridad Nacional), del centro de espionaje del gobierno y comenzó con Salinas en un tiempo en que hubo muchos asesinatos políticos, mucha violencia. Luego sería bueno que nos dijera por qué declara la guerra si no estaba tan grave la situación de violencia en México”, añadió AMLO.

#EnLaMañanera | #AMLO, cuestionado por las declaraciones del cantante Pepe Aguilar, quien se dijo cercano al expresidente Felipe Calderón y defendió su estrategia de seguridad, explicó que éste "no sabía bien de lo que se trataba" al declarar la guerra contra el narcotráfico. pic.twitter.com/pT09pHnxtX — El Financiero TV (@ElFinancieroTv) June 27, 2024

Después le preguntaron si en verdad cree que Calderón no estaba consciente “del daño que iba a causar y de lo que hacía su secretario de seguridad” y respondió: “Depende del estilo, yo soy muy obsesivo, estoy pendiente de todo”.

López Obrador dijo que él recibe el parte de seguridad de lo que ocurre en el país cada 24 horas: “No delego. Entonces antes había la práctica de dejar esa responsabilidad ya sea al secretario de gobernación, al secretario de seguridad pública. A lo mejor él no estaba directamente enterado y lo engañaban, no se descarta esa posibilidad”.

Luego de estas declaraciones, mostró una lámina para ilustrar el incremento de homicidios en los últimos sexenios y destacó las cifras a partir del gobierno de Felipe Calderón: “Todo el sexenio de Fox se mantuvo en 10 mil, ¿por qué se declara la guerra?, ¿qué fue lo que vio?, ¿de qué estudio partió?, ¿cuál fue el diagnóstico para que su primer acto de gobierno fue ir a Michoacán a declarar la guerra”, finalizó al respecto.