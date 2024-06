‘La patria es primero’: ¿En qué escenario AMLO regresaría a la vida pública?

Andrés Manuel López Obrador anunció cuál sería la única razón por la que regresaría a la política, luego de entregar la banda presidencial a su sucesora, Claudia Sheinbaum Pardo, el próximo 1 de octubre.

El titular del Ejecutivo ha mencionado, en distintas ocasiones, que su intención tras concluir su mandato es jubilarse y retirarse a ‘La Chingada’, el nombre que tiene su racho ubicado en Palenque, Chiapas; sin embargo, señaló que la única razón por la que reaparecería en la vida pública sería si Claudia Sheinbaum solicitara su ayuda.

“Sólo que hubiese una situación gravísima. Por ejemplo, una invasión, una guerra, pero eso no va a haber... Si me pide que yo ayude en algo, ayudo, ahora sí que la patria es primero”, dijo López Obrador, el pasado 25 de junio, en su conferencia matutina.

El mandatario agregó que la virtual presidenta electa aceptó su decisión para retirarse y aseguró que se siente muy contento de terminar su sexenio.

“Ella (Claudia Sheinbaum) ya sabe muy bien que yo tengo esta decisión tomada, que considero es lo mejor. Lo he dicho una y mil veces: soy partidario del sufragio efectivo, del voto efectivo de la democracia y de la no reelección; soy maderista. No aspiro a ser jefe máximo, ni caudillo, ni hombre fuerte, ni líder moral; mucho menos cacique”, remarcó AMLO.

El presidente aseguró que los ciudadanos están contentos con el triunfo de Sheinbaum y que confía en que será una buena mandataria.

“Y ella va a poder sin ningún problema, porque está muy preparada, mucho muy preparada, va a ser una muy buena presidenta, muy buena, no va a tener ningún problema. Lo estamos viendo ahora, la gente está muy contenta con ella, mucho muy contenta. Y, además, es una mujer con convicciones, con ideales, es una mujer honesta”.

Finalmente, López Obrador detalló que, tras su retiro, una de sus principales fuentes de ingresos será su pensión como derechohabiente del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores (ISSSTE) que ronda entre los 25 y 30 mil pesos mensuales.

“Yo tengo otros ingresos porque recibo recursos por los libros. Eso me apoya, eso lo tiene Beatriz, ella es la que maneja esos ingresos, y también los sueldos desde siempre. Entonces, considero que con lo de la pensión me va a alcanzar para vivir en Palenque, no se gasta mucho, es barata la vida, y voy a estar solo”, detalló.