Ana Lilia Rivera, de Morena, es electa como presidenta del Senado: ‘Llego limpia y libre’

Ana Lilia Rivera Rivera será la próxima presidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República, por mayoría de votos de la bancada y operará durante el último año de la 65 Legislatura, es decir, del 1 de septiembre al 31 de agosto de 2024.

En votación interna en el marco de la Onceava Reunión Plenaria, la senadora Freyda Marybel Villegas Canché obtuvo 26 votos a favor, mientras que Bertha Alicia Caraveo dos votos, y Ana Lilia Rivera logró 32 votos que le dieron el triunfo al frente de este órgano de gobierno del Senado.

Para el cargo de vicepresidente ente los senadores Sergio Pérez y Casimiro Méndez obtuvieron un empate de 29 votos cada uno y dos votos nulos.

Al manifestar un mensaje, la morenista Ana Lilia Rivera agradeció los votos de sus correligionarios y aseguró que tomará en cuenta el trabajo, la congruencia, la responsabilidad y la altura de miras que caracteriza su “humilde persona”, pues ganó la elección porque la conocen.

“Quiero decirles con total responsabilidad: todas y todos ustedes saben las circunstancia que hemos vivido en el Senado de la República estos últimos cinco años. Siempre me he conducido en la vida con honestidad, siempre he sido una mujer sencilla y en la vida todo me ha costado, nunca, nunca nadie me ha regalado nada... Llego limpia, llego libre, llego con los votos libres y honestos de mis compañeros, eso me permite ser una Presidenta a su servicio, al servicio del Senado, de la institución y del gran movimiento de transformación al que pertenecemos”, puntualizó Ana Lilia Rivera.

Las dos cámaras serán presididas por mujeres tras la elección de Ana Lilia Rivera, ya que el PRI, a quien le toca dirigir la Cámara de Diputados, pidió que su representante sea una mujer.

El líder nacional del PRI, Alejandro ‘Alito’ Moreno, pidió este miércoles 30 de agosto que quien entre como presidenta de la Cámara de Diputados sea una mujer a partir del viernes 1 de septiembre, esto ante los rumores de que querían que él fuera el próximo presidente de la Cámara Baja.

Carlos Armenta Mier dejará presidencia de la Cámara de Senadores luego de un año y es posible que busque la candidatura a la gubernatura de Puebla, mientras que en la Cámara de Diputados lo más posible que sus antiguos presidentes, Noemí Luna y anteriormente por Santiago Creel, continúen en sus cargos como legisladores hasta el próximo año.