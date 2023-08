‘Alito’ Moreno rechaza presidir la Cámara de Diputados: ‘Queremos que lo encabece una mujer’

No pasó ni una semana, cuando Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), cambió de opinión sobre presidir la Cámara de Diputados.

Este miércoles 30 de agosto, durante una conferencia de prensa, ‘Alito’ señaló que no participará para presidir dicho poder legislativo. ‘Queremos que sea un proceso electoral claro y abierto en la decisión, y que lo encabece una mujer propuesta por nuestro partido’, expresó.

‘En congruencia y para estar atentos al proceso electoral, he pedido y le he solicitado a mi coordinador y a las y los diputados que son nuestros pares que no me propongan para presidir la mesa directiva de la Cámara de Diputados, en el ánimo siempre de demostrar que nosotros sabemos hacer política’, completó.

Hace apenas tres días, Moreno habría destapado su interés por la Cámara Baja: ‘reunimos los requisitos, tenemos derecho, soy un político profesional y una gente responsable’, dijo.

Asimismo, el coordinador parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira Valdez abrió la posibilidad de que Moreno liderara la próxima Legislatura.

Alejandro Moreno Cárdenas estará frente a la diligencia del PRI hasta 2024, luego de que el año pasado los militantes del partido decidieran extender su mandato.