‘Me siento más fuerte que nunca’, dice Monreal tras elección de Armenta

Tras la designación de Alejandro Armenta, de Morena, como el nuevo presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, el coordinador Ricardo Monreal, aseguró sentirse fortalecido.

“Me siento más fuerte que nunca, me siento fortalecido, mis compañeros refrendaron su compromiso conmigo, me siento con mucha fuerza, me siento como el arma secreta de quien ya saben”, dijo Monreal en entrevista con medios.

“Observé en este proceso de Morena que se practicó la democracia, y respeto de parte de los cuatro aspirantes los cuatro tuvieron (...) las elecciones cerradas no hablan sino de un proceso democrático, ganó Alejandro Armenta y Ana Lilia Rivera fue un ejercicio interesante, me quedo satisfecho porque hay unidad, porque los presagios y todos los auspicios de ruptura no se dieron”.

Monreal Ávila dijo que no será “una pieza incómoda” entre Armenta y el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

“Le he propuesto al licenciado Armenta que hoy mismo busque al presidente de la República (...) yo no seré incómodo en estas reuniones porque entiendo muy bien el papel que estoy jugando y no quiero generar ninguna situación dentro de la bancada”.

Armenta derrotó José Narro, Gabriel García e Higinio Martínez, quienes buscaban el derecho a suceder a Olga Sánchez Cordero, exsecretaria de Gobernación, como presidenta del Senado.

Con 36 votos, los integrantes de la bancada de Morena favorecieron a Armenta, quien es cercano a Ricardo Monreal. Los senadores José Narro Céspedes y Gabriel García Hernández declinaron en favor del mexiquense Higinio Martínez, quien solo obtuvo 28 votos en la votación.

“Somos un grupo parlamentario emergido de la 4T, que honramos los principios de Morena y tenemos lealtad plena al presidente Andrés Manuel López Obrador. La Mesa Directiva es un órgano de gobierno del Senado. Así lo establece la Constitución, la ley orgánica y los reglamentos que de ella emanan”, refirió Alejandro.

El grupo parlamentario de Morena eligió como su candidata a buscar la Vicepresidencia de la mesa directiva a la senadora Ana Lilia Rivera, quien se impuso con 47 votos sobre Verónica Camino Farjat, quien solo obtuvo 17 sufragios.

