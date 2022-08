Adán Augusto López rechaza ‘pleito’ de Morena con Ricardo Monreal

Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación, rechazó que haya división con Ricardo Monreal al no asistir a la plenaria de la bancada Morena realizada el martes 30 de agosto en la antigua sede del Senado.

“No (fue desaire), yo en mi caso he sido convocado y he asistido (en otras ocasiones), no pude asistir porque tenía un compromiso familiar fuera de la ciudad”, dijo.

Se le cuestionó si no implicaba una división, dado que tampoco asistieron Rosa Icela Rodríguez, Luis Cresencio Sandoval y Rafael Ojeda, secretarios de Seguridad, Defensa Nacional y Marina, respectivamente, lo cual rechazó.

“No, por supuesto que no hay división, yo la verdad es que llegué hoy en la mañana muy temprano, y ya no sé quiénes asistieron o no”, dijo Adán Augusto López.

Al encargado de la política interior se le cuestionó si la inasistencia era por motivos electorales, los cuales ha planteado el senador Ricardo Monreal, pues ambos son aspirantes a la Presidencia por Morena en 2024.

“No, no he escuchando los planteamientos, tiene mucho que no hablo con él, tiene como mes y medio, nos saludamos la otra vez y no hemos tenido oportunidad de platicar”.

En fechas pasadas, a López Hernández se le vio en una fotografía con Monreal, la cual Néstor Núñez, exalcalde en Cuauhtémoc, originario de Tabasco al igual que el secretario, compartió en sus redes sociales; el encuentro fue en un restaurante.

Adán Augusto López sí acudió a la plenaria de Diputados de Morena

El pasado jueves 25 de agosto, al iniciar el ‘desfile de las corcholatas’ de Morena en San Lázaro, Adán Augusto López, secretario de Gobernación, fue recibido por seguidores con porras de ‘¡Pre-si-dente!’

“¿No habíamos quedado que podríamos esperar? ¡Todavía no son los tiempos!”, fue la respuesta del funcionario.

Para completar, el coordinador de los diputados de Morena, Ignacio Mier, presentó al funcionario ante periodistas como “el gran secretario de gobernación, eficiente, eficaz, inteligente, hábil, con pericia”.

Adán Augusto participó en la reunión plenaria de los diputados de Morena en la que adelantó que el presidente Andrés Manuel López Obrador ya no enviará una reforma constitucional para que la Guardia Nacional pase a formar parte de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Con información de Víctor Chávez