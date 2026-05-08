Alerta en Texas: Vigilan a dos residentes que estuvieron en crucero con brote de hantavirus

Las autoridades indicaron que los pasajeros deberán reportar inmediatamente cualquier síntoma sospechoso para activar protocolos médicos y epidemiológicos. EFE

Austin, Texas.- El estado de la estrella solitaria volvió a encender las alertas sanitarias tras la confirmación de un nuevo caso de sarampión en la ciudad de Austin, el primero desde 2025. Mientras tanto, autoridades estatales mantienen bajo vigilancia a dos residentes texanos que estuvieron a bordo del crucero donde se detectó un brote de hantavirus.

El Departamento de Salud Pública de Austin informó que un hombre adulto no vacunado dio positivo a sarampión en el condado de Travis. De acuerdo con las autoridades, el contagio ocurrió durante un viaje al extranjero.

La dependencia explicó que el paciente acudió el lunes al área de emergencias del Centro Médico St. David’s, ubicado sobre Anderson Mill Road, mientras aún podía transmitir el virus. Debido a ello, personal sanitario inició el rastreo de personas que pudieron haber estado expuestas a un posible contagio durante ese periodo.

Alerta por primer caso de sarampión en un año

El sarampión es considerado una de las enfermedades más contagiosas del mundo. Se transmite por el aire y puede causar complicaciones graves, especialmente en menores de edad, mujeres embarazadas y personas con sistemas inmunológicos vulnerables.

Autoridades locales advirtieron que una persona infectada puede contagiar hasta nueve de cada 10 personas que se encuentren cerca si no cuentan con vacunación previa.

“El sarampión ha regresado a nuestra comunidad y representa una amenaza seria para quienes no están vacunados”, señaló Desmar Walkes, autoridad sanitaria de Austin-Travis County, en un comunicado difundido por las autoridades locales.

A nivel nacional, Estados Unidos acumula mil 842 casos confirmados de sarampión en lo que va de 2026, de acuerdo con datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

Vigilancia por hantavirus en Texas

Mientras las autoridades atienden el caso de sarampión en Austin, el Departamento Estatal de Servicios de Salud de Texas también confirmó que dos residentes texanos viajaban a bordo del MV Hondius, embarcación vinculada a un brote de hantavirus detectado recientemente.

Según el reporte oficial, ambos pasajeros abandonaron el crucero y regresaron a Estados Unidos antes de que las autoridades internacionales identificaran el brote.

Funcionarios de salud pública señalaron que, hasta ahora, ninguno de los dos texanos ha presentado síntomas ni reportó haber estado en contacto directo con personas enfermas durante el viaje. Sin embargo, ambos aceptaron mantenerse bajo monitoreo preventivo y realizar controles diarios de temperatura.

Las autoridades indicaron que los pasajeros deberán reportar inmediatamente cualquier síntoma sospechoso para activar protocolos médicos y epidemiológicos.

El hantavirus es una enfermedad poco común que suele transmitirse por contacto con fluidos o desechos de roedores infectados y puede provocar complicaciones respiratorias severas.

Aunque las autoridades texanas aclararon que no existe riesgo inmediato para la población, la coincidencia entre ambos episodios sanitarios volvió a colocar la atención sobre la capacidad de respuesta epidemiológica en el estado, particularmente frente a enfermedades infecciosas consideradas de alto riesgo.