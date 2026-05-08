Caso hantavirus: Países comienzan ‘carrera’ para repatriar a pasajeros de crucero que llegará a Tenerife

Casi todos los países con pasajeros a bordo del crucero Hondius ratificaron el envío de aviones para repatriar a sus ciudadanos tras el brote de hantavirus.

Se espera que el buque arribe a Tenerife el próximo domingo, y dos aeronaves de rescate de la Unión Europea trasladarán a aquellos viajeros sin vuelo asignado.

Con esta decisión se despejan parte de las dudas surgidas en torno a la logística de la operación para repatriar a 110 pasajeros del crucero, que arribará al puerto de Granadilla de Abona entre las 3:00 y las 5:00 de la madrugada del domingo, señaló en rueda de prensa este viernes el portavoz del Gobierno canario, Alfonso Cabello.

Además, en el buque viajan unos 30 tripulantes, que permanecerán a bordo para que, una vez completado el desembarque de pasajeros, zarpe rumbo a Países Bajos, añadió Cabello.

En la reunión de coordinación entre los gobiernos central y canario en torno a esta crisis sanitaria se trató sobre la seguridad marítima, la operativa aérea y cuestiones sanitarias, y hubo avances “significativos” en la segunda cuestión, la logística en el aeropuerto, que era uno de los “puntos críticos”, señaló.

¿De qué nacionalidad son los pasajeros a bordo del crucero Hondius?

Casi todos los países respondieron y desplazarán aviones que se espera aterricen en Tenerife Sur entre la tarde-noche del sábado y el domingo por la mañana.

Entre los países que confirmaron se encuentran Turquía, Grecia y Estados Unidos, que colaborará con Canadá para los ciudadanos de dicho país, además de Países Bajos, Reino Unido y España.

En el aeropuerto habrá además un puesto de mando avanzado para coordinar la salida de los aviones una vez que desembarquen los pasajeros de cada país, de manera que no existan “desfases”, prosiguió Alfonso Cabello, para precisar que se asignarán a un avión “escoba” europeo aquellos ciudadanos que no tengan un vuelo asignado.

Hondius tiene que abandonar el puerto de Granadilla antes de complicaciones meteorológicas

Agregó que Países Bajos se hará cargo de la tripulación no esencial e indicó que la operativa del desembarco comenzará durante la madrugada, pero la evacuación de los pasajeros será en torno a las 12:00 del mediodía.

De esta forma se pretende garantizar que el Hondius abandone el puerto de Granadilla el lunes, antes del cambio en las condiciones meteorológicas previsto para el martes, que harían imposible la maniobra.

El portavoz canario señaló que los 110 pasajeros saldrán del buque “encapsulados” en falúas y se desplazarán en vehículos “hasta el pie de las escalerillas” de los aviones, sin pasar en ningún momento por la terminal del aeropuerto.

En la reunión de esta tarde se trató además sobre los protocolos de seguridad para todos los trabajadores y cuerpos de seguridad involucrados en la operación y la logística en carreteras, en el trayecto desde el puerto hasta Tenerife Sur, para que la maniobra se realice “lo más rápido posible y sin esperas”.