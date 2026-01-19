La ‘4T’ invade Madrid con cargo al erario

Pues sí, finalmente el próximo miércoles México será país socio en Fitur 2026 con reflectores, alfombra roja y —como suele ocurrir— con más expectativas que certezas. Pues una cosa es el anuncio rimbombante y otra muy distinta que la coordinación institucional, federal y estatal esté a la altura del discurso y del evento.

Desde Sectur, a cargo de Josefina Rodríguez, se ha vendido la idea de una participación integral: los 32 estados, cultura, gastronomía, artesanía y “marca país” desplegada dentro y fuera de IFEMA. Suena bien. Pero el reto estará en evitar que Fitur se convierta en un mosaico desordenado de agendas locales, eventos paralelos sin hilo conductor y protagonismos personales. Algo que se ve muy difícil que suceda conociendo la lista de asistentes.

Fitur le cae como anillo al dedo al segundo piso de la ‘4T’, pues sin el CPTM, ProMéxico y sin dinero del erario, con una violencia rampante en el país, sin un aeropuerto digno como sería en NAIM, y un AICM que se cae a pedazos, pero dirigido por un exalmirante; Aviación Civil en manos de militares; con operadores de tráfico aéreo, Seneam, trabajando bajo protesta; con el fiasco del Tren Maya, un Tren Transístmico que se descarrila y súmele que nuestro flamante embajador NUNCA tuvo la venia española, ¡así como lo están leyendo! Pues ya ven que tras entregarle Sinaloa a Morena y al crimen organizado, acto seguido le pagaron mandándolo al exilio dorado.

En el radiopasillo del sector ya se comenta —con ceja levantada— el tamaño del pabellón, el número de asistentes oficiales y el costo total de la operación. No por morbo, sino porque Fitur 2026 ocurre después del tropiezo de 2025, cuando México quedó fuera del papel protagónico y se generaron más preguntas que respuestas gracias a la falta de coordinación que hubo entre el entonces secretario de Turismo, Miguel Torruco, y el presidente de la Asetur, Juan Enrique Suárez del Real, aún secretario de Nayarit, quien por cierto trató de firmar el contrato con Fitur sin tener dinero ni personalidad jurídica para hacerlo.

Desde la llegada de la ‘4T’ al gobierno somos el ÚNICO país en el mundo que presume a su ejército en la feria de turismo más importante del mundo. Ah, y el denominado “Grupo Maya” (Mexicana, el tren y sus hoteles) es el que tiene el mayor espacio dentro del stand, con militares disfrazados de civiles, pero pues ¡lo militar no se les quita quitándoles el uniforme!

Luego entonces, yo al menos he documentado que han ido en dos ocasiones, por lo que espero que en este Fitur rindan cuentas y nos digan ¿cuáles son los resultados de asistir?, ¿cuánto invirtieron en el stand y en su VTP? ¿Cuántos turistas generaron? ¿Cuántos ingresos? Para poder hacer una evaluación del costo-beneficio de participar en este evento.

Sin duda, vamos a tener mucha visibilidad, por ser el país anfitrión y por el morbo de cómo los cuatroteros se comportaron con los reyes, a quienes les han exigido pidan disculpas por la Conquista (penita ajena).

Pero lo peor es que la ‘4T’ está cosechando lo que sembraron los neoliberales y ellos no están haciendo lo propio para los siguientes digamos cinco o 10 años.

Cosechan, pero no siembran.

Díganme ustedes, como país, ¿qué estamos haciendo nuevo, diferente, para que vengan más inversión y más turistas?

Nada, pues no hay incentivos para generar más inversión salvo en Los Cabos o Bahía de Banderas.

(Especial)

(Especial)

Quienes sí estarán de manteles largos son los de Aeroméxico, pues por segunda ocasión recibirán el galardón por ser la aerolínea más puntual del mundo, por parte de Cirium. Además, anunciarán que regresan a Barcelona, Quito y vuelo Monterrey-París. Presumirán que tienen la flota más grande de su historia con 165 aviones siendo la aerolínea bandera de México a nivel internacional y su exitoso regreso a la BMV.

De acuerdo con la agenda oficial de los gobernadores que tengo en mis manos, si bien la mayoría de los eventos oficiales será en la Fitur, también existen otros actos que ocurrirán en “Ventana a México” y en la “Casa México”. Ah, y el ahora embajador morenista Quirino ofrecerá una comida, junto con su esposa y ahora influencer Rosy Fuentes, en la residencia un día antes de la inauguración.

Ah, y la cantidad de alcaldes que asistirán con VTP, OBVIO, con cargo al erario, será de récord Guiness. El punto de vista de fondo, lo que veremos será un sinfín de personajes, alcaldes que no tienen nada que hacer, que no entienden que no entienden. Pues por ir a una feria turística, es decir a pasear, no lograrán llevar más turistas a su municipio, y a las pruebas me remito.

Hoy en día México es el sexto país más visitado en el mundo, pero repito, no gracias a la ‘4T’.

De acuerdo con las cifras de la Sectur, entre enero y noviembre del año pasado México recibió más de 18 millones de turistas extranjeros por vía aérea.

De seguir con esta tendencia, ¿hacia dónde vamos a ir? Pues al décimo sitio, aunque el Plan México dice que seremos el quinto país más visitado del mundo en 2030.

Y aunque se ha querido hacer creer que el flujo de turistas entre México y España ha aumentado a pesar de la relación diplomática entre ambos países, los números de la propia Sectur muestran otras cifras.

Doce millones de los 18 millones de turistas provienen de Estados Unidos, seguidos de Canadá y Reino Unido, que aumentó 4 por ciento con respecto a 2024. Le siguen en el aumento de turistas los visitantes de Italia, Argentina, Panamá, China e incluso Corea del Sur en el último año.

La gran prueba no será cuántas fotos se suban a redes, quién haga el mejor reel en Tik Tok, cuántos boletines de prensa se distribuyan, sino qué acuerdos se firmen, qué inversiones se detonen y qué narrativa quede instalada en Europa sobre México como destino competitivo, seguro y rentable.