Un Mundial sin aeropuerto

Abróchense el cinturón, pasaremos por zona de turbulencias recias

El almirante Padilla sabe de puertos, no de aviación y menos de aviación civil. No escucha a nadie ni se deja ayudar. Nadie se atrevió a decirle que el AICM ya contaba con dos colores para la señalética, definidos en sus dos terminales. En la T1 era verde; en la T2, azul. Hoy el AICM parece un campus de la UNAM.

A ver cuánto tiempo sobreviven los colores anteriores en el aerotrén, único testigo silencioso de un capricho más.

En aviación civil los colores y la señalética no son una orden, son seguridad operacional.

Hay más. ¡y hasta plagios!

Contrataron a la artista Elizabeth Pineda, quien se dejó ir con todo, pintando “murales” relacionados con el Mundial y en casi todos incluyó un dibujo del trofeo de la Copa Mundial de la FIFA (TM).

Es muy probable que la FIFA, al ver el arte creado, se haya infrartado por aquello de las marcas registradas. La ignorancia no exime del cumplimiento de la ley, por lo que tuvo que sustituir sus dibujos del trofeo. Un tachadero y parchadero, estilo ‘4T’.

En su obsesión por “militarizar” al personal civil, los vistió como en la Semar, dejando atrás los uniformes sastre ejecutivos que usaron por décadas. Hasta que el 22 de febrero de 2026, a las 19:30 horas, dio la orden de que evitaran usar el uniforme de Grupo Aeroportuario Marina durante la semana del 23 al 27 de febrero. ¿La razón?, la captura de El Mencho. Por aquello de que no se convirtieran en blanco del crimen organizado adentro del mismísimo aeropuerto de la CDMX . ¡De ese nivel!

Misma orden se confirmó el 2 de marzo, válida para todo el mes, pero ahora no lo hizo por escrito (seguro para evitar que esta servidora lo volviera a tuitear), sino de manera verbal. Padilla, reculando y dándose cuenta de que sus ocurrencias ponen a los civiles en riesgo mortal.

Ese mismo 2 de marzo, “los consen” de Padilla, o sea, los empleados de Grupo Aeroportuario Marina, empezaron a comer en el comedor de empleados del AICM. El espacio es el mismo y no caben. En otra súper ocurrencia, Padilla se limitó a sacar una mesa de una bodega contigua y la puso en la banqueta. ¡Como paracaidista en lote baldío! ¿Será esto legal? Sabe.

En nuestra gustada sección “remodelando lo remodelado”, les cuento que el 12 de marzo de 2026 los filtros Alfa 1 y Delta en la T1 estaban cerrados. No había filtros de acceso a las salas de última espera en planta baja en toda la T1, solo estaban en servicio los del primer piso. El resultado de esa ocurrencia: pasajeros desesperados preguntando cómo ingresar para abordar sus vuelos. Largas caminatas sin importar si tenían problemas de movilidad, niños en brazos, etc. Nada ni nadie importa, aunque paguen el TUA más caro del país, con el peor servicio disponible.

Los únicos filtros que funcionaban eran el Bravo (por puerta 2), el Golfo (entre puerta 7 y 8) y el Julieta (en puerta 10). Ante la eminente metida de pata, Padilla terminó echando mano de personal de seguridad y los convirtió en “guías de turistas” por tres largas semanas.

Leyendo esto, uno se cuestiona seriamente:

1.- ¿Acaso no existe un proyecto ejecutivo integral que evite esto?

2.- ¿Cómo es posible que la misma área se abra y cierre más de cuatro veces para remodelar, o hacerle mejoras a lo ya mejorado?

3.- ¿Las empresas lo hacen gratis?

4.- ¿Cuánto dinero se despilfarra haciendo lo mismo una y otra vez?

(Especial)

El Mundial está a la vuelta y el tiempo se agota

Y no, no es exageración. Un ejemplo a la vista de todos es la fachada de la T1. Padilla mandó a poner unos letreros muy bonitos en donde enmarcaba como parte de Grupo Aeroportuario Marina, y otro que decía: T1 Aeropuerto Internacional Benito Juárez. Letreros tamaño jumbo, ¡suponemos que muy costosos! (Porque son austeros para el discurso y fifís para el gasto). Ahora no sabemos qué fue de ellos; ya no se van a usar.

Y del piso resbaloso, para ambas terminales, ni qué decir. Ya hay piezas rotas.

Lo suyo, lo suyo, es ser un cortador empedernido de listones. Inaugura cada espacio que remodela, las veces que sea. Momento en que las prepotentes y muy mal encaradas Sendy Hernández y Mariana Cabrera desquitan sus sueldazos.

La desigualdad crece entre sindicalizados y los ‘consen’ del Grupo Aeroportuario Marina (GAM). A los primeros, solo pan y agua. Y a los segundos les dan a manos llenas, aunque de aviación civil no sepan nada.

Padilla se inventó un “Comité de Reclutamiento” integrado por sus incondicionales: almirante Juan Manuel Muñoz, Sendy Camarillo y Alejandra Mendieta, para contratar a 130 personas por honorarios para desempeñarse en GAM. ¿Cómo, en qué y para qué?, ¿qué no se supone que con la mentada “fusión” van a hacer un corredero de gente?

En el AICM hay mil 200 trabajadores, y es del presupuesto del AICM de donde sale para pagar los exorbitantes sueldos de GAM, que no genera recursos propios. ¿Entonces cómo es posible que el director de Operaciones del AICM (columna vertebral del correcto funcionamiento del aeropuerto más importante del país y que está al frente de un enorme equipo multidisciplinario que hace posible un aproximado de 850 vuelos al día) gane lo mismo que un gerente de Expedientes Únicos o el gerente de Responsabilidades de GAM?

FIFA, el AICM no solo está “chafamente” remodelado; la TSA clausuró los filtros nuevos para ingresar a los vuelos internacionales de la T2 porque no cumplirán con los requerimientos de seguridad. De ese tamaño la incompetencia.

Todo mal, de malas, a prisa… y con despilfarro incluido.

Sin estacionamientos, sin baños, sin taxis, sin expertos en aviación civil, porque Padilla insiste en solo poner a sus cuates.

Repito, poniendo en riesgo la seguridad operacional, quitó al Dr. Luis Antonio Aragón, experto en el centro de control operativo con dominio absoluto en aterrizajes, despegue, pistas, slots, etc. –quien era, dicen propios y extraños que le entienden a la aviación civil, irreemplazable–, para poner a dos jóvenes, cuates e inexpertos.

El 12 de marzo, los taxis concesionados provocaron que Padilla casi se vomitara en pleno día de “su cumple”. Para repararle el daño emocional (porque el reputacional no le quita el sueño), lo festejaron cual rey, una vez que los taxistas liberaron las vialidades. Mariachis sonaron en sus exclusivas oficinas, mientras le martillan el último clavo al ataúd que va a sepultar el nombre de México, frente a los ojos del mundo.

Siguiendo con las ocurrencias del almirante Padilla, ¿el nuevo logotipo, a qué se parece?

1.- Timón de barco

2.- Puerto

3.- Marisquería

Riesgo de vomitar

¿Por qué se requiere que civiles administren aeropuertos civiles? Fácil. La formación civil te enseña a decir “no”. La militar te enseña a morir obedeciendo. Una gestiona vidas, la otra las sacrifica por la misión. No son lo mismo y, cuando pretenden serlo, la seguridad paga el precio. Welcome to México City, mis fuentes civiles.