2 Ministras - 3 Fiscales, un Titiritero

En México hay pocas casualidades. En la política no existen. Jalas un hilo y se le ven las manos al titiritero. La justicia va y viene de las altas esferas, con mujeres y hombres que aman el tráfico de influencias.

Jalemos el hilo del encarcelamiento de Juan Manuel Briseño, director financiero de Cruz Azul. Una trabajadora sexual de un table lo acusa de violación por tocamientos. La fiscalía de la CDMX acepta como prueba el informe de una médico general, Eunice Jandete Estrada, acusada de falsificar (con otros 11 médicos) 2 mil actas de defunción en el Covid. Así, sin anestesia, sin verificar los antecedentes de la doctora, quien aparece en una carpeta, ¡precisamente en la CDMX! No le aplicaron ¡ni el filtro de Google!

¿Quién era fiscal en funciones o encargado de Despacho en CDMX en ese momento, a finales de enero del 2024, cuando la Policía de Investigación fue al Pandora Night Club a pedir los videos de la madrugada del 19 de enero de 2024, cuando el supuesto evento sucedió?

Redoble de tambores

Nada más y nada menos que Lord Cúspide, Sí, Ulises Lara. El flamante exesposo de Lenia Batres. Vamos: 1 Fiscal - 1 Ministra; lleve la cuenta.

(Fotoarte de Oscar Castro)

¿Por qué Lord Cúspide permitió que la Fiscalía y la Policía de Investigación fueran a pedir, en económico (verbalmente), los videos que son definitorios en el caso Pandora? ¿Por qué no giraron oficios y notificaron al table dance, obligándoles a una respuesta oficial?

¿Y cómo es que se les pasó que en el 2020, siendo la presidenta Sheinbaum jefa de Gobierno, se habían falsificado las 2 mil actas de defunción y una de esas doctoras era la firmante del informe médico de la trabajadora sexual que acusó a Briseño?

Ulises Lara no se manda solo. Quedó claro cuando dejó suelto a Javier Corral, sin importar la orden de aprehensión que le había impuesto la Fiscalía de Chihuahua. Sobre Lord Cúspide, hay alguien que manda.

¿Quién es su jefa? Nada más y nada menos que Ernestina Godoy. Ella le dejó su silla mientras jugaba a ser ratificada. De ese tamaño la confianza. ¿Una prueba? Hoy que Godoy es FGR, tiene a Lara de brazo derecho como fiscal especial en Investigación de Asuntos Relevantes. Vamos: 2 Fiscales - 1 Ministra.

Y, como les conté el lunes 20 de abril en este mismo espacio, la ministra Loretta Ortiz tiene trabajando a la hija de Víctor Velázquez, el ‘haiga sido como haiga sido’ director “a fuerzas” de la Cruz Azul. Renata Velázquez trabaja en la ponencia de la ministra. Todo lo ve y todo lo escucha la hija. Y papá, ¡pues lo sabe todo! La ministra cruzazulina Ortiz nos pone el marcador: 2 Fiscales - 2 Ministras.

Fuerte a pico de botella

Nos falta un gol. Y ahí le va un recuento. Lord Cúspide admitió el informe médico de la doctora (tramposa) y protegió al table dance, sin exigirle los videos de circuito cerrado. Esto, como todo lo que ejecutó durante el año que estuvo al frente de la Fiscalía de la CDMX, fue con la venia de Ernestina Godoy y bajo el camisón de su exesposa, la ministra Batres. Al mismo tiempo, Víctor Velázquez insertó a su hija en enero de 2025 en la SCJN con la ministra Loretta Ortiz y, en reciprocidad, le consigue 15 mil votos a la señora en la elección judicial. A cambio, tiene una ministra en la bolsa.

El último gol lo pone Bertha Alcalde, la actual fiscal de la CDMX, quien hace como que no acusa recibo del caso Pandora-Cruz Azul, cuando, a todas luces, las pruebas admitidas por Lord Cúspide son ciencia ficción pura e, incluso, hasta violatorias de los derechos humanos. Porque el trabajo sexual, al final de cuentas, es un trabajo. Y si la trabajadora tiene la razón, los videos le darían respeto y respaldo.

¿Cómo es que Víctor Velázquez tiene dos ministras y 3 fiscales de su lado? Porque es claro que él se quedó con los tokens de Cruz Azul a la mala. Hasta la toma de nota le regalaron. Todo indica que la jugada es sentenciar a Briseño por “violación por tocamientos” (en el table), porque es la única manera en que le puede quitar el nombramiento de director financiero (confirmado por la asamblea de Cruz Azul), para que su prima María Alejandra continúe, por los siglos de los siglos, manejando “espuriamente” la chequera de Cruz Azul.

Víctor Velázquez es “el titiritero de la justicia mexicana”. ¿Por? ¿Quién dejó a este tipo llegar hasta aquí? Lo que sí queda claro es que dos ministras de la Suprema Corte y tres fiscales seguirán tragando sapos, sin hacer caras, hasta nuevo aviso.

Víctor Rodríguez, no puedes, ¡RENUNCIA!

Todo parece indicar que los subordinados del director de Pemex no le han avisado ni informado que existe una desviación. Víctor Rodrríguez, le recomiendo que, de manera urgente, les solicite por escrito los informes del caso que a continuación describiré.

La gasolina Pemex Magna que nos venden en las gasolineras oficiales está fuera de especificación, cara y de mala calidad, ya que el color indicado en su hoja técnica o de seguridad establece que es de color ROJO y no AMARILLO como nos la están surtiendo en las estaciones de servicio. A ver qué dice Profeco y la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA).

“Si no te alcanza para la Premium, compra Magna”, la recomendación de nuestra presidenta para el pueblo bueno y sabio, pero el producto está fuera de especificación.

¿Acaso Pemex nos está vendiendo HUACHICOL en las estaciones de servicio? Víctor Rodríguez, ¡mejor renuncia!

Victor Rodríguez Padilla Victor Rodríguez Padilla (Cuartoscuro)