AICM: la vitrina mundialista de la improvisación

Lo advertí hace mucho y hoy es una realidad: el AICM no está listo y mañana comienza el Mundial.

“Solo se trabajó de día, nunca de noche. Debido a la falta de programación, muchas obras tuvieron que repetirse; incluso cerraron los tres estacionamientos al mismo tiempo. No solo los pasajeros vivieron un viacrucis, nosotros tuvimos que caminar más de dos kilómetros para llegar a la oficina, respirar y comer polvo y regresar otros dos kilómetros por nuestro coche”, cuentan trabajadores civiles del AICM.

Padilla se gastó una fortuna por maquillaje

El único objetivo era mejorar la apariencia, “que se viera bonito”, claro, con adjudicaciones directas. El contralmirante José Joel Cid López fue el recaudador favorito, quien seleccionó las empresas favoritas, con las que “negoció” costos, tiempos y calidad. La supervisión que nunca sucedió recayó en el almirante retirado José Luis Ruiz Gervacio y en el capitán Arturo Flores, vinculados a Padilla y cómplices por omisión ante las irregularidades.

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“Los trabajadores del aeropuerto somos testigos de cómo quitan material de algunas áreas y después de una lavadita lo reutilizan, haciéndolo pasar por nuevo”.

Esos son los barrotes de metal que cubrían los ventanales de las salas de última espera en T1, así se veían cuando estaban colocados ahí. (Foto: Lourdes Mendoza)

“Por ejemplo, los ventanales de las salas de última espera de T1 estaban cubiertos con unos ‘barrotes de metal’, mismos que fueron retirados, lijados, lavados y se colocaron en la fachada del estacionamiento internacional de T1. O los paneles de lambrín que se iban a colocar en el techo de las glorietas de T2, se quitaron porque se cayó uno a centímetros de un automóvil, entonces decidieron quitarlos y ahora se están utilizando para la fachada del estacionamiento nacional de T1”.

Son muy hábiles en darle vida a lo que era desecho.

Raquel Buenrostro, ¿para cuándo se hará una investigación de cuentas bancarias e incremento patrimonial de las personas involucradas en la remodelación? ¿Cuándo se hará una auditoría a las adjudicaciones?, ¿a los costos impresionantes que se están pagando a cambio de materiales desechables y trabajos mal hechos?

O como todo en la ‘4T’, ¿no pasa nada y los involucrados gozarán de impunidad absoluta?Grandes cambios, no estructuralmente; solo se reforzó la sala Bravo de la T1, por lo demás, lo que hicieron fue forrar el AICM de plástico.

Se forraron las columnas con plástico. (Foto: Lourdes Mendoza)

Los materiales empleados para embellecer incluyen lambrín, plástico, paneles revestidos y vinilo decorativo. Aunque lucen vistosos, no tenían la calidad necesaria por lo que ya están dañados. No resistieron el uso intensivo del aeropuerto más transitado del país.

Techo recubierto con plástico y vinilo (Foto: Lourdes Mendoza)

El techo se recubrió con plástico y vinilo (Foto: Lourdes Mendoza)

Paredes sumidas (Foto: Lourdes Mendoza)

Pared sumida (Foto: Lourdes Mendoza)

Paredes sumidas (Foto: Lourdes Mendoza)

Comprar material de mejor calidad aumentaría costos y ellos podrían robar menos.

Lo que se hizo en la primera etapa no aguantó ni la inauguración del Mundial.

Las lluvias no me dejan mentir. No solo hay cascadas en áreas públicas, siguen las filtraciones en las oficinas, así como en las salas de última espera como en las salas 60’s de la T2 y en las salas de última espera nacionales en T1.

Cómo dejar de largo que por los caprichos de tapizar con logotipos y los colores del GAM todo el AICM, recubrieron los puentes peatonales que conectan la T1 con la vialidad, mismos que el pasado 2 de junio se cayeron en plena avenida.

Los adornitos completamente innecesarios con los colores del GAM recubriendo puentes peatonales, mismos que acaban encima de autos (Foto: Lourdes Mendoza)

Inhalen y exhalen

Ah, pero donde sí hay materiales de la mejor calidad es en el ámbito personal. Padilla se está construyendo una mansión en Cancún y su pandilla en Veracruz y Jalapa. Así de cínicos.

Nadie está a salvo en el AICM.

Prueba de ello fue la amenaza de bomba el pasado 2 de mayo en un avión de Viva Aerobus. Para empezar, la AFAC no intervino ni en tiempos ni en formas adecuadas, tampoco se convocó al COE (Comité Operacional de la Emergencia) y al personal de la entera confianza de Padilla se le olvidó, o será que no conocen “la gota”, área designada para atender estos casos, muy alejada para evitar poner a más gente en riesgo, por lo que decidieron enviar el avión a la posición 13, poniendo en riesgo a todo el mundo.

A los más de mil 300 empleados civiles, Padilla les grita: “Las cosas se hacen como yo digo o no se hacen”. Pero manejar las emergencias a su manera, como lo leyeron, es un tema muy delicado, por decir lo menos.

El AICM no debe estar dirigido por un almirante y menos aún haberlo sectorizarlo a Semar. Los riesgos, la incompetencia, soberbia e ignorancia de Padilla y su pandilla están a la vista de todos.

Fuerte a pico de botella

La Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) de EU visitó recientemente el AICM para revisar la seguridad de vuelos hacia Estados Unidos y verificar el cumplimiento de sus directivas y enmiendas de emergencia, según el Anexo 17 del Convenio sobre Aviación Civil Internacional.

Tuvieron que corregirle la plana a Padilla y su pandilla. Por decir lo menos, le clausuraron los filtros de seguridad en la T2 para el ingreso a las salas del lado izquierdo, vuelos internacionales, por no dar la privacidad necesaria.

También estuvo reprobado el almirante Daniel Díaz Salas, quien, a más de un año de haber asumido el cargo, sigue sin saber dónde está parado, pero, eso sí, muy al pendiente del personal femenino.

El colérico almirante Éric Mario Barrera Villalobos, quien no pierde oportunidad de gritar que trabajadores civiles no le sirven para nada y quien está a cargo del Sistema de Gestión de la Seguridad Operacional (SMS: Safety Management System), no está haciendo un papel muy brillante. Prueba de ello fue el incidente del 4 de junio, cuando el vuelo de 702 de Aeroméxico tuvo que abortar su despegue debido a que un avión de Air Canada no había desalojado la misma pista por problemas operativos.

¡Nos hemos salvado de milagro!

Grave, es muy grave la suma de incidentes que se han presentado en la gestión de Padilla.

¿Cuánto tiempo más estará el almirante a cargo? El cargo le quedó grande. Su buque, ah, no, perdón, aeropuerto civil se le está hundiendo y mañana comienza el Mundial. Lo que se ve no se juzga. Ni lo acabó a tiempo y miren este socavón al hundírsele, el lunes, una máquina en la rampa de ingreso al AICM.

(Foto: Lourdes Mendoza)

(Foto: Lourdes Mendoza)

“Personal valioso, que entendía la seguridad operacional del aeropuerto y espacio aéreo, fue reemplazado por colaboradores de Padilla, quienes desconocen la aviación civil y gastan millones en arreglos superficiales sin abordar los problemas de infraestructura y que los riesgos son la pérdida de vidas humanas. Tras varios incidentes, existe preocupación sobre si mantendremos la categoría 1 en seguridad aérea por parte de la FAA, misma que se perdió en el 21 por incumplir estándares de la OACI y que fue difícil recuperar. Mientras Padilla y su pandilla sigan a cargo, empleados y pasajeros estamos en riesgo”, advierten empleados civiles del AICM.