México deslumbra como socio en la FITUR en Madrid

México se posiciona en el centro del turismo mundial como país socio de FITUR 2026, la feria internacional más importante del sector, que abrió sus puertas en Madrid con la participación de más de 10 mil empresas y 161 países.

El pabellón mexicano, el mayor en la historia de la feria, refleja la diversidad y riqueza de las 32 entidades del país, con la presencia de autoridades, empresarios, artesanos y operadores turísticos.

La secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez, destacó la apuesta por el turismo sostenible y la promoción de nuevos destinos, como el Tren Maya, para atraer más visitantes europeos y escalar al quinto lugar mundial en llegadas de turistas

FITUR 2026, marcada por el luto oficial en España tras un accidente ferroviario, prevé un impacto económico superior a los 487 millones de euros y consolida a Madrid como epicentro global del turismo.

La ciudad se viste de colores mexicanos, con actividades culturales y gastronómicas que celebran la alianza entre ambos países en un año clave para el turismo.

El acto, al que asistió el Embajador de México en España, Quirino Ordaz, estuvo encabezado por la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez que destacó que México presentó el pabellón más grande en la historia de nuestro país.

Alrededor de 800 personas del sector público y privado mexicano participan en la feria y en sus eventos colaterales. Entre ellos turoperadores, representantes de agencias de viaje, artesanos, cocineros y guías de turismo, entre otros. “Venimos con todo” comentó Josefina Rodríguez.

La directora de FITUR, María Valcarce Rodríguez, dijo que la presencia de México se debe a su “trayectoria” y a su “capacidad de innovar, crecer, mejorar y liderar tendencias en turismo sostenible y comunitario”.

Según la titular de SECTUR, en la FITUR “México mostrará sus múltiples ofertas, y de apostar por un turismo sostenible y venderse como sede del Mundial de fútbol”.

El año pasado FITUR captó más de 500 millones de dólares. [Fotografía. Especial]

El objetivo es promover otros destinos turísticos de la República más allá de los más frecuentados y atraer más turismo europeo, un poco estancado desde hace años, en cifras, en comparación con el procedente de otros países del continente americano, como Estados Unidos, Canadá y Argentina que lideran los tres primeros puestos de visitantes.

“Venir como país invitado nos abre una ventana de posibilidades para seguirnos posicionando en esos mercados consolidados como es el europeo (…) Queremos más. Llevamos muchos años en los mismos números” comentó Rodríguez.

“No queremos que regresen a un Cancún, sino que vayan a un Tren Maya nuevo”, añadió en los días previos a la inauguración de la feria Josefina Rodríguez.

Según estimaciones previas de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur), con su participación en Fitur 2026, México podría atraer hasta 500 millones de euros, casi 600 millones de dólares, en inversiones y oportunidades de negocio. El año pasado captó más de 500 millones de dólares según sus cálculos.

La secretaria de Turismo cree que con la vitrina de FITUR se inicia “un año histórico para el turismo nacional” que le consolidará como referente internacional”.

El objetivo en el horizonte es continuar la escalada en el ránking de países más visitados del mundo y pasar, en 2030, del sexto al quinto lugar mundial en llegada de turistas.

El hecho de que México sea este año el “país socio” de Fitur es una muestra además de la mejora en los últimos tiempos de las relaciones entre México y España.

Inicialmente México iba a serlo en 2025 pero debido al enfriamiento diplomático entre los dos países se canceló y su lugar fue ocupado por Brasil. La feria cerrará sus puertas el próximo domingo.

Desde la Puerta del Sol, el corazón histórico de Madrid, al Santiago Bernabéu, el estadio del Real Madrid, edificios y diversos enclaves de Madrid se han teñido estos días de diversos motivos mexicanos.

Incluso la estatua del oso y el madroño de la Puerta del Sol, fue decorada con motivos huicholes debido a este evento.