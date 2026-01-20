Turismo comunitario y agroecológico, la nueva propuesta en Playa del Carmen

Con el objetivo de pasar del modelo tradicional del turismo, autoridades representantes del municipio de Playa del Carmen presentaron en la Feria Internacional de Turismo (FITUR) 2026 la nueva propuesta, la cual deja atrás el esquema tradicional de ‘sol y playa’ y avanza hacia un turismo sostenible, comunitario e incluyente.

La alcaldesa de Playa del Carmen, Estefanía Mercado Ascencio busca atraer a la población europea mediante proyectos de sostenibilidad y turismo comunitario, al mostrar a su municipio como la Capital Caribeña del Turismo Premium & Wellness Ancestral.

Fabiana Briseño, líder de la delegación que viajó al país europeo, presentó la nueva oferta que diversificar la oferta turística para que la derrama económica no se quede únicamente en los servicios de sol y playa, sino que los visitantes exploren toda la oferta, cultural, ambiental, artesanal, etcétera, y con ello se beneficie directamente a las comunidades locales, artesanos y productores de la región.

Bajo el lema rector “Del ‘all inclusive’ al ‘todos incluidos’”, indica que entre los proyectos insignia destacan: El Corredor de los Cenotes: La Ruta de la Miel y la Selva: Un circuito de turismo comunitario y agroecológico.

“Playa del Carmen es México auténtico, aquí la vida cotidiana convive con el visitante”, señaló Fabiana Briseño, líder de la delegación del destino en FITUR.

La estrategia forma parte de la visión de la alcaldesa Estefanía Mercado, quien ha apostado por reposicionar a Playa del Carmen como un destino de alto valor agregado, enfocado en el bienestar integral, la identidad cultural y el respeto al entorno natural, sin sacrificar competitividad internacional.

Con el nuevo rediseño, se busca atraer inversionistas europeos, que estén dispuestos a sumergirse en la aventura de crear experiencias únicas, más allá del turismo clásico.

Actualmente, Playa del Carmen cuenta con una infraestructura sólida de más de 45,000 cuartos hoteleros; su apuesta de crecimiento para los próximos años se centra en segmentos de alto valor como el wellness, congresos y el turismo deportivo, siempre bajo un esquema de economía circular y respeto al entorno.

La propuesta presentada en FITUR 2026 perfila al destino como un espacio cosmopolita que combina la belleza del Caribe mexicano con una sólida oferta urbana, cultural y gastronómica, alejándose de modelos turísticos excluyentes y apostando por un turismo regenerativo, donde el visitante se convierta en aliado del bienestar social y ambiental.

Con esta estrategia, Playa del Carmen busca consolidarse a nivel global como un referente en experiencias premium con raíz ancestral, demostrando que el turismo puede ser motor de desarrollo sin perder identidad. La apuesta es clara: un modelo que no solo genera ingresos, sino que dignifica a las comunidades y construye futuro a largo plazo.