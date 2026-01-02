Veracruz y sus regiones acaparan turismo nacional y extranjero en esta temporada vacacional

Xalapa, Ver.– Como parte de la estrategia del Gobierno de Veracruz para promover y posicionar al estado a nivel nacional e internacional, durante el actual periodo vacacional la entidad registró un incremento en su actividad económica, reflejado en una alta afluencia de visitantes, gran ocupación hotelera y un crecimiento sostenido en los sectores restaurantero y de transporte, en comparación con la temporada decembrina de 2025.

De acuerdo con datos de las Asociaciones de Hoteles y Moteles, la ocupación hotelera promedio estatal alcanzó el 85 por ciento, destacando la región Primeros Pasos de Cortés, con 100 por ciento de ocupación; seguida de Altas Montañas, con 90%; Los Tuxtlas; Cultura y Aventura, 65; Totonaca, 45, y Olmeca, con 40 por ciento.

En materia de movilidad, la transportación terrestre registró un incremento del 8 por ciento en la afluencia de pasajeros respecto a 2024; la Gerencia Comercial del Grupo ADO reportó la operación de 150 corridas adicionales.

En tanto, la afluencia aérea aumentó 8.7 por ciento en comparación con noviembre de 2024, de acuerdo con cifras de Aeropuertos del Sureste; en los próximos días, las aerolíneas darán a conocer el balance final de pasajeros transportados.

El sector restaurantero también mostró un comportamiento positivo, con un crecimiento del 25 por ciento en establecimientos de la zona conurbada Veracruz–Boca del Río, según datos de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados.

Asimismo, eventos masivos fortalecieron la proyección turística del estado; tan sólo en el evento Despide el Año Viejo en Veracruz, la Secretaría de Protección Civil reportó una afluencia total de 32 mil asistentes, de los cuales siete mil participaron en el primer desfile, 10 mil en el segundo y 15 mil en el evento masivo de cuenta regresiva realizado desde el Aquarium del Puerto de Veracruz.