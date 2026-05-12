‘Los caldos se cocinan por 12 horas’: Así es Gaman, restaurante de ramen tradicional fuera de CDMX

Además de ramen, en el restaurante japonés se pueden encontrar gyozas de carne de res y un postre con helado de matcha en el centro. (Foto: Cecilia L. García)

Una estética que recuerda a un ambiente nocturno y callejero lleno de luces neón, City Pop —género musical que surgió en la década de los 80 en Japón— sonando de fondo y un olor a soja y jengibre que inunda tu nariz es lo que encuentras al visitar Gaman, un restaurante especializado en la venta de ramen tradicional.

Este pedacito de Japón —en el cual se preparan los caldos con mucha paciencia, respetando cada parte del proceso— no está en los lugares de siempre: se encuentra fuera de la Ciudad de México.

Y aunque los ingredientes que se usan son de alta calidad, no busca ser un sitio pretencioso. Con su estética y comida, Gaman Ramen tiene por objetivo transportar a sus comensales a la vida nocturna de las calles de Japón.

Gaman Ramen tiene una decoración llena de luces neón e imágenes inspiradas en la vida nocturna de Japón. (Foto: Cecilia L. García)

“El ramen siempre ha sido más callejero y descarado, eso es lo que queríamos que representara”, comentó una de las colaboradoras del restaurante a El Financiero, un concepto presente en cada rincón de Gaman Ramen.

¿Cómo es Gaman Ramen y por qué se llama así?

La mascota oficial de Gaman Ramen es un pequeño gatito negro, quien lejos de ser tierno es irreverente: tiene ramen escurriendo por su boca, una mirada retadora y te recibe con la ‘Britney señal’.

Un detalle que envuelve el concepto de Gaman, restaurante que pensó hasta en el más mínimo detalle, ya que incluso su nombre no es una palabra elegida aleatoriamente en japonés.

Gaman es un concepto que hace referencia a la paciencia y a la perseverancia, dos cualidades presentes en la cocina del restaurante japonés, ya que, si bien en su menú hay una fusión con ingredientes mexicanos, la forma clásica de preparar el ramen se mantiene.

Gaman Ramen ofrece diferentes tipos de ramen que van desde los concentrados hasta los spicy. (Foto: Cecilia L. García)

“Es una fusión con Japón, pero sin evitar los pasos tradicionales, entonces, los ramen tienen un largo tiempo de preparación porque lleva todo el procedimiento auténtico de Japón y todos los ingredientes importados”, explica el chef.

Tal es así que la preparación del ramen toma medio día: “Sus caldos se cocinan durante más de 12 horas para lograr una base profunda”, indica el restaurante en un comunicado de prensa.

Es así que, a través de cada detalle, reafirman la idea de que un buen ramen no necesita la elegancia del sushi, solo buenos ingredientes y mucha paciencia, por lo cual la decoración de Gaman Ramen es mucho más relajada.

¿Qué venden en Gaman Ramen, restaurante japonés?

Aunque el ramen es la estrella del menú, también se ofrecen otros platillos de la gastronomía japonesa, tal como el pollo frito marinado en salsa soya con un toque dulce, ideal para abrir el apetito.

Los kushiage de camarón, plátano y queso no pueden faltar, al igual que las gyozas de carne de res que todo buen conocedor de la comida japonesa ha probado, además, claro está, de los platos fuertes.

Estos se dividen en dos: los platos con ramen, en donde destacan los sabores intensos y los fideos delgados; y el udon, ideal para paladares que no están habituados a caldos muy concentrados.

La entradas de Gaman Ramen incluyen pollo frito, gyozas y kushiages. (Foto: Cecilia L. García)

Tanto el ramen como el udon son acompañados de proteínas como carne de cerdo, pollo, camarón empanizado y hasta un corte de rib eye, para aquellas personas que no disfrutan la cocina de mar.

Para finalizar, Gaman Ramen ofrece un postre innovador: un pan con una textura similar a la de una esponja, bañado con leche de coco; sin embargo, la verdadera sorpresa está en el interior: un relleno de helado de matcha.

La comida no es el único atractivo, ya que Gaman Ramen tiene una carta especial de tragos clásicos, como las margaritas, y mocktails combinados con licores y otras bebidas japonesas, como el sake y los calpis.

Los platillos de Gaman Ramen se acompañan con bebidas tradicionales como el sake y los calpis. (Foto: Cecilia L. García)

Los precios del menú de Gaman Ramen van de los 110 pesos por las gyozas de res a los 350 pesos por el udon con rib eye. Mientras que el postre tiene un precio de 170 pesos por pieza. El costo por bowl de ramen es el siguiente:

Tan Tan Ramen (caldo cremoso de cerdo y ajonjolí, tare de sésamo, rayu y carne de cerdo sazonada): 290 pesos.

(caldo cremoso de cerdo y ajonjolí, tare de sésamo, rayu y carne de cerdo sazonada): 290 pesos. Tokio Ramen (caldo claro de cerdo y pollo, chashu y toppings clásicos): 325 pesos.

(caldo claro de cerdo y pollo, chashu y toppings clásicos): 325 pesos. Sapporo Ramen (caldo de miso espeso con cerdo y pollo, coronado con pollo empanizado. Clásico del norte de Japón, intenso y especiado): 290 pesos.

(caldo de miso espeso con cerdo y pollo, coronado con pollo empanizado. Clásico del norte de Japón, intenso y especiado): 290 pesos. Ebi Spicy Ramen (caldo de camarón con gochujang y chile puya, acompañado de camarón empanizado. Picante medio con notas marinas): 240 pesos.

(caldo de camarón con gochujang y chile puya, acompañado de camarón empanizado. Picante medio con notas marinas): 240 pesos. Curry Udon (udon grueso en caldo de curry japonés, con rib eye y verduras salteadas. Cálido y especiado): 350 pesos.

(udon grueso en caldo de curry japonés, con rib eye y verduras salteadas. Cálido y especiado): 350 pesos. Niku Udon (udon en caldo dashi con rib eye laminado al centro. Sabor limpio y profundo): 300 pesos.

¿En dónde se encuentra Gaman Ramen?

Gaman Ramen se encuentra en Plaza Caracol, Av. San Diego 823, zona 1, Vista Hermosa, 62290 Cuernavaca, Morelos; es decir, a poco más de hora y media desde la Ciudad de México.

El restaurante abre todos los días a la 1:30 de la tarde. De martes a sábado cierra a las 11:00 de la noche; los domingos, a las 8:00 de la noche; y los lunes, a las 10:00 de la noche.