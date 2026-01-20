Con muestra gastronómica inicia promoción de Veracruz en España

Previo a la inauguración de la Feria Internacional del Turismo (FITUR), cocineras tradicionales, chefs y representantes de 13 pueblos originarios engalanaron las instalaciones de la Fundación Casa de México en España, al presentar La Magia Gastronómica de Veracruz.

Con ello, los secretarios de Cultura de Veracruz, Xóchitl Molina González, y de Turismo, Igor Rojí López, inauguraron las actividades de promoción y cultura, impulsadas por la administración de la gobernadora Rocío Nahle García.

Los asistentes realizaron un recorrido sensorial por sabores, aromas y tradiciones, a través de platillos emblemáticos elaborados con ingredientes locales y técnicas ancestrales, reflejo del mestizaje cultural que distingue a la cocina veracruzana.

La entidad ofrece desde zonas arqueológicas que conforman su patrimonio cultural e histórico, hasta paisajes naturales que hacen sinergia con la sabiduría ancestral, creando rutas místicas en la selva de Los Tuxtlas y Catemaco.

Expresiones artísticas como el fandango, son jarocho, zapateado, danzas llenas de identidad, así como los destinos emblemáticos de Orizaba y Papantla, también son parte de lo que promueve en Europa.

En el marco de la FITUR, Veracruz busca establecer vinculaciones estratégicas comerciales a través de empresas, prestadores de servicios y turoperadores locales con sus contrapartes españolas; además de generar rutas de trabajo para atraer visitantes.

La riqueza culinaria estuvo representada por Juana Luna, chef veracruzana embajadora de México en España; Jorge Orozco, embajador y articulador de la ruta de cocina prehispánica de México en el mundo y Clara Carrera Pérez, más conocida como doña Clarita; así como los cerebritis chefs Lissette García, Sergio Nava, Jorge Woolrich y Ricardo Quistian, quienes unieron talento y creatividad para ofrecer una experiencia memorable.

Estuvieron también la chamana María Elena Martínez Mixtega y el brujo mayor Enrique Marthen Berdón, quienes realizarán un ritual y compartirán su sabiduría ancestral durante la inauguración de la Feria, en el IFEMA Madrid.

El Gobierno del Estado agradece a la Fundación Casa de México en España por el recibimiento y atenciones en sus espacios para consolidar la presencia del estado en el mercado turístico internacional.

Sigue las redes sociales de la @SECVERoficial para conocer las acciones que confirman por qué Veracruz está de moda.