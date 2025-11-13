México, segundo destino mundial en turismo médico

De acuerdo con la plataforma Medical Tourism Packages, al cierre de 2024, México recibió alrededor de un millón 400 mil pacientes de Estados Unidos y Canadá, lo que colocó al país en primer lugar de América Latina. [Fotografía. Shutterstock]

México se consolidó como el segundo destino mundial para el turismo médico, sólo después de Tailandia, y se espera que para 2030 alcance un valor de mercado superior a los 10 mil 360 millones de dólares, un crecimiento de 17.4 por ciento.

Esto se debe a una mayor demanda de procedimientos estéticos, de cirugía bariátrica, coronaria y cirugía plástica y reconstructiva por parte de pacientes de Estados Unidos y Canadá.

Actualmente, en México los costos de los tratamientos quirúrgicos pueden llegar a ser hasta 86 por ciento más bajos que en EU, por lo que hoy el país se ha consolidado como un referente global que ofrece seguridad, confianza e infraestructura médica de alta especialidad.

“Somos el segundo destino mundial después de Tailandia, México atrae a pacientes de EU y Canadá con costos hasta 86 por ciento más bajos. La combinación de tecnología médica avanzada, profesionales certificados y cercanía geográfica, nos han convertido en una opción estratégica para quienes buscan atención especializada sin comprometer presupuesto ni calidad”, explicó Gustavo Mendoza, gerente de análisis del Área de Medicina Internacional para Médica Sur.

Según el directivo, entre las cirugías más solicitadas por los pacientes extranjeros destacan los procedimientos estéticos y dentales, seguidos por las cirugías bariátricas, oftalmológicas y ortopédicas.

“Intervenciones como liposucción, aumento de senos, implantes dentales, bypass gástrico, cirugía láser ocular o reemplazo de rodilla, encabezan la lista de servicios por los que viajeros de Estados Unidos y Canadá eligen ciudades como Tijuana, Cancún, Guadalajara y Monterrey”, añadió

De acuerdo con la plataforma Medical Tourism Packages, al cierre de 2024, México recibió alrededor de un millón 400 mil pacientes de Estados Unidos y Canadá, lo que colocó al país en primer lugar de América Latina, por encima de países como Brasil, Colombia, Costa Rica y Argentina, que también destacan por sus altos índices de atracción de turismo médico.

“Competimos con otros países, y si queremos seguir creciendo en el turismo médico, debemos invertir en infraestructura hospitalaria acreditada internacionalmente, certificaciones médicas y políticas públicas que garanticen seguridad y confianza al paciente extranjero”, indicó José Luis García Rodríguez, presidente de la Asociación Mexicana para la Distribución Institucional de la Salud (Amedis).

México cobra atractivo por destinos turísticos

Gustavo Mendoza aseguró que México cuenta con una amplia oferta turística, lo que significa que los pacientes pueden combinar su tratamiento médico con unas vacaciones en un destino turístico de renombre.

“México es un destino turístico muy atractivo, por eso no sólo se debe impulsar el crecimiento del sector salud, sino también el desarrollo de la industria turística en general con más hotelería, transporte, alimentos y servicios especializados, creando un ecosistema productivo de alto valor”, señaló el gerente de análisis del Área de Medicina Internacional para Médica Sur.

Asimismo, agrega que fortalecer la conectividad aérea, los programas de capacitación y las alianzas entre el sector público y privado permitirá que México no sólo mantenga su posición como el segundo destino global en turismo médico, sino que avance hacia la diversificación de servicios de alta especialidad, desde cirugías estéticas hasta tratamientos oncológicos y cardíacos.

Oportunidad

Buscan sumar a la CDMX al turismo médico

Asimismo, los expertos consideran que la Ciudad de México puede consolidarse como un destino estratégico para el turismo médico, aprovechando su red de hospitales de tercer nivel y la alta especialización de su personal médico.

De acuerdo con Gustavo Mendoza, la capital “tiene la infraestructura, el talento y la conectividad internacional para recibir pacientes de todo el continente con estándares equiparables a los de Estados Unidos o Europa”.

En este sentido, pidió al sector privado y las autoridades de salud analizar mecanismos para atraer pacientes extranjeros que buscan tratamientos de alta complejidad a costos hasta 70 por ciento menores que en sus países de origen.

“La Ciudad de México puede convertirse en un referente del turismo médico, sobre todo en áreas como cardiología, oncología y ortopedia, tal y como ya lo estamos haciendo en Médica Sur, donde incluso tenemos acuerdos con tour operadores para que los pacientes o sus familiares puedan conocer destinos cercanos a la capital”, añadió.

Los expertos coinciden en que fortalecer la certificación de hospitales, la promoción internacional y la coordinación público-privada permitirá que la capital del país aproveche su potencial como centro médico regional, generando empleo, inversión y confianza en la atención de calidad que ofrece México.