¿Por qué la liposucción y otras cirugías estéticas son el nuevo negocio boom de Wall Street?

El aumento de pecho de Camille Weston costó 7 mil dólares. Su seguro, por supuesto, no lo cubría.

Pero un prestamista estaría encantado de hacerlo. Así que la residente de Salt Lake City, de 22 años, abrió una línea de crédito (sin intereses durante seis meses) y se sometió a una operación. El procedimiento podría impulsar su número de seguidores en TikTok y también podría ayudar a la agencia de redes sociales que dirige con su hermana. Pagó la deuda antes de que se acumulara un solo centavo de interés.

Weston forma parte de un grupo cada vez mayor de personas ansiosas por gastar en costosos trabajos cosméticos y dispuestas a pedir préstamos para financiarlos. Los procedimientos como las abdominoplastias y los rellenos de labios están en aumento , ayudados por decenas de influencers de las redes sociales que hacen alarde de sus resultados. Y las facturas que los acompañan son financiadas cada vez más por prestamistas especializados, atraídos por puntuaciones de crédito inusualmente altas y precios aún más elevados.

“No se podría pensar que necesitan este tipo de financiación”, dijo Shawna Chrisman, fundadora de Destination Aesthetics Medical Spa en Sacramento, California. “Son personas responsables con su dinero, pero están utilizando esto como una opción para conseguir paquetes y tratamientos de mayor calidad que tienen un precio más alto”.

Un plan como ese es una especie de canto de sirena para Wall Street. Los procedimientos importantes como las liposucciones y la eliminación de la grasa bucal aumentaron 7 por ciento en 2023 con respecto al año anterior, según la Sociedad Estadounidense de Cirujanos Plásticos. Las inyecciones como el bótox aumentaron 9 por ciento en el mismo período, con más de 25 millones de procedimientos mínimamente invasivos realizados. Con precios que fácilmente ascienden a varios miles de dólares, financiar todo esto representa una nueva e inusual oportunidad de poner el dinero a trabajar.

Cuando los banqueros juntaron 250 millones de dólares de préstamos para procedimientos cosméticos en un bono a principios de este año, los inversores de deuda hicieron tantas órdenes que el acuerdo se incrementó a 400 millones de dólares. Las porciones más riesgosas del bono incluso se abarataron, una señal de una voraz demanda de los inversores.

Los inversores dijeron que compraron los bonos debido a su exposición a un consumidor de primera línea que puede permitirse gastar dinero en bótox, trabajos dentales y otros procedimientos. Muchos requieren un uso repetido. El bótox dura de tres a cuatro meses. Los rellenos un poco más. Las exfoliaciones químicas deben realizarse cada pocas semanas o años, según el tipo. Esto hace que los consumidores sigan pidiendo préstamos, pero dado el perfil del prestatario, es probable que los devuelvan. Aproximadamente la mitad de los préstamos incluidos en el bono fueron obtenidos por prestatarios con puntuaciones crediticias de entre 700 y 850, según los documentos de bonos a los que tuvo acceso Bloomberg.

Todos los préstamos del acuerdo fueron emitidos por Cherry Technologies, una empresa que ofrece el sistema de compra ahora y paga después y que se centra en el sector sanitario. Cherry divide las facturas de tratamiento, que van desde los 200 a los 10.000 dólares, en cuotas más pequeñas para los clientes y es una de las varias opciones de financiación disponibles en clínicas como la de Chrisman.

Las cirugías estéticas suben de precio en EU... y se dispara el número de solicitudes de préstamos

Fue la primera vez que Cherry reunió una cartera de préstamos lo suficientemente grande como para acceder a los mercados financieros más amplios después de haber realizado financiaciones privadas más pequeñas en el pasado. El crecimiento se produce en un momento en que los precios de los procedimientos estéticos se disparan: el precio promedio de un aumento de senos aumentó 13 por ciento de 2022 a 2023. Los levantamientos de glúteos brasileños aumentaron un 19 por ciento a 7 mil 264 dólares y los estiramientos faciales un 22 por ciento a 11 mil 395 dólares.

Con precios como esos, no es de extrañar que se esté produciendo un auge de los préstamos para tratamientos cosméticos. Los consumidores que no pueden pedir prestado para cubrir los costos, o que deciden no hacerlo, a veces recurren a métodos más extremos para financiar los procedimientos.

“Sólo quería sentirme mejor conmigo misma”, dijo Bree Cruz, una madre de 32 años que se queda en casa en Temecula, California. Ella pagó una abdominoplastia y un aumento de senos en parte trabajando como madre sustituta. “Esto me dio mucha más confianza. Me hizo sentir yo misma otra vez”.

En la clínica de Chrisman, hay una variedad de opciones de financiación disponibles. Chrisman ofrece a los clientes el pago a través de Alle, una asociación entre Cherry y Allergan, el fabricante de Botox. También ofrece CareCredit, una tarjeta de crédito para la salud y el bienestar de la firma financiera Synchrony que se puede utilizar en procedimientos cosméticos.

CareCredit y competidores como Alphaeon ofrecen a los usuarios períodos promocionales con intereses bajos o nulos que no obtendrían con otras tarjetas. Durante los últimos 12 meses, Chrisman registró aproximadamente 771 mil dólares en ventas usando CareCredit, en comparación con los aproximadamente 474 mil dólares de los 12 meses anteriores. Mientras tanto, la calificación crediticia promedio de los usuarios de CareCredit en su consultorio es 710.

Existe la preocupación de que la financiación de trabajos cosméticos incentive a los consumidores a gastar en servicios que no necesitan y que tampoco pueden permitirse. Al mismo tiempo, una investigación del Banco de la Reserva Federal de Nueva York concluyó que los planes de compra ahora y pago después son utilizados desproporcionadamente por personas con situaciones financieras más frágiles, incluidas aquellas con ingresos más bajos, calificaciones crediticias más bajas y aquellas a quienes recientemente se les ha rechazado una solicitud de crédito.

Tarjetas de crédito especializadas cobran más intereses

Una vez finalizados los períodos promocionales, las tasas de interés anuales de las tarjetas de crédito especializadas son más altas que el promedio. La tasa de interés anual promedio nacional más reciente para todas las tarjetas de crédito es del 21.76 por ciento, según datos del Banco de la Reserva Federal de St. Louis. La de CareCredit puede ser del 32.99 por ciento y la de Alphaeon puede llegar al 31.99 por ciento . Esto no debería marcar una diferencia si los usuarios cancelan sus saldos en su totalidad, pero podría ser un problema si se retrasan en el pago.

Los ejecutivos de CareCredit y Alphaeon afirman que sus sistemas de evaluación de riesgos ayudan a evitar que se concedan préstamos a consumidores que no pueden pagarlos. Cherry no quiso hacer comentarios.

Lisa Homsy no financió su procedimiento, pero aún así hizo todo lo posible para obtener el mejor valor por su dinero.

A la creadora de contenido canadiense de 36 años le cotizaron 14 mil dólares por un aumento de senos en su país. Incluso en México, el costo fue de 7 mil.

En lugar de eso, viajó a Turquía, donde se sometió a la cirugía y a una estadía de siete noches en un hotel por aproximadamente 6 mil dólares. Encontró la clínica a través de TikTok y les envió un mensaje por WhatsApp. Para averiguar qué cirujano le haría el procedimiento, le pidieron que enviara una foto de sus senos.

“Pensé: ‘¿A dónde van a ir estas fotos?’”, dijo Homsy. “Ellos respondieron: ‘Sí, solo queremos conectarte con el médico adecuado’”.

Todo salió bien y ella está satisfecha con los resultados.