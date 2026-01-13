Acciones sostenibles de Veracruz

La semana pasada tuve el gusto de regresar a Veracruz y conocer, aún más, un gran estado que sin duda es una de las joyas sostenibles del país y de América Latina.

Veracruz es una de las ciudades más emblemáticas de México, conocida por su riqueza cultural, historia y tradiciones. Así como por sus esfuerzos en sostenibilidad, su compromiso con el desarrollo comunitario y gestión de residuos. También por sus proyectos de movilidad sostenible, como la creación de ciclovías y la mejora de rutas peatonales, creando un entorno más amigable y seguro.

La ciudad es una región que ya emprende proyectos de energías renovables, conservación de espacios verdes, protección de recursos hídricos y tiene muchas iniciativas comunitarias como ejemplo, mercados de productos locales.

Joyas culturales en la zona y proyectos sostenibles

Casa Turrent:

Los Puros Turrent, que agradezco mucho a Don Alberto Turrent, Miguel Turrent y la familia Turrent por su cálida recepción, son los embajadores y propietarios de una reconocida marca de puros premium producidos en San Andrés Tuxtla, Veracruz. Una región famosa por su tradición tabacalera.

La historia de los Puros Turrent se remonta a 1880, cuando Don Manuel Turrent, un inmigrante español, estableció una fábrica de tabacos en la zona.

Desde entonces, la familia Turrent ha mantenido un compromiso con la elaboración de puros de excelencia, utilizando tabacos cultivados en el fértil suelo veracruzano.

La marca se ha destacado por la calidad de sus productos y el respeto a las técnicas artesanales de producción, transmitidas de generación en generación. Estos puros son elaborados 100% a mano, lo que garantiza un sabor distintivo y una experiencia única para los aficionados.

“Te Amo”

Es un cigarro emblemático de la marca Turrent, que ha logrado combinar el arte de la tabaquería con la cultura popular. Su nombre refleja el profundo amor que los creadores tienen por su oficio y por la tradición tabacalera de San Andrés Tuxtla. Este cigarro es apreciado a nivel nacional e internacional y es símbolo del lujo y la calidad que caracteriza a los productos de la región.

Los Puros Turrent y el cigarro “Te Amo” son un testamento de la rica herencia cultural y tabacalera de San Andrés Tuxtla, representando la pasión y maestría de una familia que ha dedicado su vida a la producción de puros de clase mundial.

Isla de los Monos, Catemaco:

La Isla de los Monos, conocida como Tanaxpillo, es un auténtico oasis ecológico ubicado en la hermosa Laguna de Catemaco, Veracruz. Este paraíso natural, rodeado de exuberante vegetación y aguas tranquilas, alberga una biodiversidad única que incluye una población notable de monos aulladores marrones, que son el principal atractivo de la isla.

El entorno de Tanaxpillo es un ejemplo perfecto de sostenibilidad, ya que se preserva para promover el equilibrio ecológico y la conservación de las especies que allí habitan.

Los visitantes de la isla pueden disfrutar de senderos naturales que invitan a la exploración, mientras se respeta el hábitat de los animales y se fomenta el turismo responsable. Además, la isla es un lugar ideal para la observación de aves y otras formas de vida silvestre, lo que la convierte en un destino perfecto para ecoturistas y amantes de la naturaleza.

Tlacotalpan:

Tlacotalpan es una encantadora ciudad en Veracruz, reconocida por su rica herencia cultural y su encantadora arquitectura colonial. Situada a la orilla del río Papaloapan, ha sido declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO gracias a su singular mezcla de tradiciones indígenas, afrodescendientes y españolas, que se reflejan en sus festividades, música y gastronomía.

Una de las figuras más emblemáticas asociadas a Tlacotalpan es el famoso compositor Agustín Lara, icónico músico y poeta que inmortalizó a esta ciudad en muchas de sus obras. Las influencias de la cultura jarocha, que predominan en Tlacotalpan, son evidentes en su música, caracterizada por ritmos como el son jarocho.

Su tema más famoso, “Tlacotalpan”, celebra la belleza y la alegría de la vida en esta ciudad, destacando su gente y sus tradiciones. La conexión de Lara con Tlacotalpan se manifiesta en su música y en su participación en las festividades locales como la Fiesta de la Candelaria, donde la tradición y la música siguen vivas, reafirmando la identidad cultural de la región.

Tlacotalpan es un crisol cultural, y su legado se ve enriquecido por la figura de Agustín Lara, cuyas composiciones continúan resonando en el corazón de sus habitantes y viajeros, así como en la tradición musical mexicana en general.

Las prácticas sostenibles y las iniciativas comunitarias en Veracruz demuestran un compromiso por parte de los ciudadanos y autoridades en la búsqueda de un desarrollo equilibrado y responsable.

A través de la colaboración y la educación, Veracruz se posiciona como un ejemplo en México de cómo las ciudades pueden crecer de manera sostenible y solidaria, cuidando el medio ambiente y el bienestar de sus habitantes. Es un mágico lugar de donde me llevo muchos más ejemplos de:

¡¡¡Acciones sostenibles por emprender!!!