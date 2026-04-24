México frente a Asia-Pacífico: la oportunidad histórica de convertir foros en prosperidad

Por años, México ha sido descrito como potencia exportadora anclada a América del Norte. Ahora, entre 2026 y 2028, el país tiene una oportunidad mucho más ambiciosa:

Convertirse en un verdadero nodo económico entre 4 continentes, dos sistemas productivos y dos velocidades de crecimiento global.

Tenemos el honor de encabezar los consejeros de México, la organización de la reunión del “ABAC” (Consejo Asesor de Negocios de APEC), del 22 al 25 de abril de 2026 en la Ciudad de México. Seguida por la Cumbre de Líderes “APEC,” (Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico) en 2028. Ambas, plataformas estratégicas que pueden redefinir el papel de México en el comercio global.

El nuevo eje económico del mundo

Hoy, el centro de gravedad económico ya no sólo está en el Atlántico. La región Asia-Pacífico concentra cerca del 60% del PIB mundial y alrededor del 50% del comercio global, consolidándose como el principal motor de crecimiento del planeta.

En este contexto, APEC, más que una cumbre de Líderes de Economías: es el espacio donde se definen reglas, estándares y flujos de comercio, inversión y tecnología que moldean el futuro.

La misión de APEC es clara: facilitar que bienes, servicios, inversiones y personas circulen con mayor eficiencia entre economías.

México, por geografía y tratados, tiene algo que pocas economías poseen: acceso privilegiado tanto a América del Norte como a múltiples mercados del Pacífico.

ABAC 2026: el laboratorio de oportunidades

Esta cumbre en Ciudad de México en 2026 reunirá a alrededor de 200 líderes empresariales y consejeros de las 21 economías del bloque.

Su valor está en su función: ABAC es la voz directa del sector privado hacia los jefes de Estado. Lo que se discute ahí se traduce en recomendaciones concretas de política económica y libre comercio.

Los cinco ejes de trabajo:

I…Integración económica regional y comercio del futuro.

II…Innovación, inteligencia artificial y futuro del trabajo.

III…Sostenibilidad, energía y resiliencia productiva.

IV…Salud, inclusión y desarrollo social.

V…Conectividad, finanzas y cooperación regional

Son, en realidad, los vectores de crecimiento del siglo XXI.

Para México, esto abre oportunidades inmediatas:

• Reconfiguración de cadenas de suministro

Nearshoring ampliado y sostenible. México puede pasar de ser un puente a ser un hub intercontinental que conecte Asia con Estados Unidos.

• Atracción de inversión

Países como Vietnam, Indonesia o Malasia buscan diversificar riesgos geopolíticos. México puede convertirse en su plataforma de entrada a América.

• Exportación de servicios y economía digital

La agenda digital de APEC abre puertas en fintech, comercio electrónico y servicios tecnológicos.

• Liderazgo en sostenibilidad

Desde economía circular, hasta transición energética, México puede posicionarse como proveedor de soluciones verdes para cadenas globales.

Más importante aún: ABAC 2026 marca el inicio de un proceso estratégico rumbo a 2028.

2028: el momento de redefinición

La designación de México como sede de la Cumbre de Líderes de APEC en 2028, acordada por las 21 economías miembro y gestión directa del Secretario de Economía, Marcelo Ebrard, no es casualidad:

Es un reconocimiento implícito del potencial geoeconómico de México.

A diferencia de otros foros, APEC combina tres dimensiones únicas:

1. Jefes de Estado o Líderes de Economías

2. Ministros económicos

3. Sector privado (ABAC)

Un espacio donde decisiones políticas y oportunidades de negocio convergen en tiempo real.

Para México, el impacto potencial es profundo:

1. Reposicionamiento global

Después de más de dos décadas sin ser anfitrión de APEC, México vuelve al centro del diálogo económico global.

2. Aceleración del libre comercio

APEC no negocia tratados formales, sí impulsa armonización regulatoria, facilitación aduanera y estándares comunes, que en la práctica reducen barreras comerciales.

3. Impulso al “Plan México” y política industrial

Los encuentros permiten presentar proyectos estratégicos ante inversionistas globales en sectores como:

• Infraestructura logística

• Energía

• Manufactura avanzada

• Tecnología

4. Soft power económico

La narrativa importa: México puede redefinir cómo es percibido por las economías de APEC, pasando de ser un mercado emergente a un socio estratégico confiable.

México como puente: de narrativa a realidad

Diversos líderes empresariales han insistido en una idea clave:

México puede consolidarse como un puente económico entre Asia y América. Esto no ocurrirá automáticamente.

Convertir eventos en crecimiento requiere acción coordinada en tres frentes:

1. Política pública

• Simplificación regulatoria

• Infraestructura logística (puertos, ferrocarriles, aduanas)

• Certidumbre jurídica

2. Sector privado

• Internacionalización de empresas mexicanas

• Integración en cadenas de valor de economías APEC

• Participación activa en ABAC

3. Narrativa país

• Mostrar un México competitivo, innovador y confiable

El impacto puede ser estructural, los eventos de 2026 y 2028; son catalizadores. En un mundo marcado por tensiones geopolíticas, relocalización de cadenas productivas y transformación digital, México tiene ventajas históricamente únicas: ubicación, tratados y timing. Es un hecho que estos foros traerán oportunidades.

La verdadera pregunta es:

¿Si México sabrá convertirlos en una transformación estructural de su modelo económico?

Si lo hace, dejará de ser solo un socio comercial relevante, para convertirse en un eje estratégico del comercio global del siglo XXI.